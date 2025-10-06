7 октомври: Какъв църковен празник е и какво НЕ трябва да правите утре

Утре, 7 октомври, според православния календар, църквата почита Сергий и Вакх са от Персия или Месопотамия (в различни източници, регионите на съвременния Иран и Ирак), което показва разпространението на християнството в източните територии на Римската империя. Ето какво трябва и не трябва да се прави на този църковен празник.

История на църковния празник на 7 октомври

Сергий и Вакх произхождат от благороднически род и в младостта си са приели християнската вяра.

Сергий и Вакх са били изправени пред римските власти по време на преследването на християните (ок. III-IV век). От тях е поискано да се откажат от християнството и да се поклонят на езически богове, но те останаливерни на Христос. Страданието и смъртта им са описани като мъченичество: обикновено изгаряне, разпятие или мъчение до смърт. Мястото на мъченическата им смърт традиционно се посочва като Месопотамия или Сирия.

Този църковен празник се свързва с определени народни поличби. Гъста мъгла и обилна роса сутрин показват, че се задава снежна и студена зима. Лястовиците и чучулигите вече са отлетели - големите студове са съвсем близо. Облачното време на 7 октомври вещае до топла и дъждовна есен.

Какво не трябва да правите утре: Основни забрани за празника

Народните поверия, свързани с този ден, предупреждават: по-добре е да не отлагате започването на важни дела - ако го направите това, с което сте се захванали може да не се получи. Вярва се също, че в деня на св Сергий е нежелателно да се приготвят печива: трябва да се избягва месене на тесто, изсипване на брашно, печене или пържене на храна. В противен случай се казва, че това заплашва с материални затруднения и липса на благополучие.

Какво може да се прави утре, 7 октомври?

На 7 октомври се отправят молитви към светците за закрила и издръжливост, за да се понесе по-лесно наближаващото студено време. На този празник се четат и молитви за здраве. В древността на този ден започвали да се палят печкито в домовете, подготвяйки дома за зимата. Според народното поверие, когато се излиза от дома на този ден, човек трябва да вземе нещо ново със себе си, дори и дребна вещ, например кърпичка - вярвало се е, че това носи здраве и предпазва от несгоди през цяката година.

