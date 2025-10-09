Тези малки буболечки миришат ужасно и но това е само началото на проблема

Името на тези малки страховити пълзящи същества казва всичко: миризливи буболечки – предимно членове на огромното семейство вонящи буболечки (Pentatomidae) – отделят неприятна миризма при определени обстоятелства. Но в действителност тази реакция е почти единственото нещо, което ви притеснява в тези същества. Те не представляват реална опасност.

Кога миришат вонящите буболечки

Зелените или кафяви животни с щитовидни тела отделят секрет, когато се чувстват застрашени, например, когато се опитвате да ги хванете, за да ги отстраните от дома си. Миризмата е неприятна, но не е вредна. Стига да не са изложени на стрес, вонящите буболечки не миришат.

Вонящите буболечки се хранят предимно с растителни части като листа или плодове. Когато през есента стане по-хладно, някои вонящи буболечки се местят на закрито. Това означава, че може да откриете миризливи буболечки в дома си. За да предотвратите това, трябва да защитите прозорците и вратите си с мрежи против комари и да поставите лепкави капани, за да държите натрапниците навън.

Щети по растенията, причинени от миризливи буболечки

Миризливите буболечки обикновено са относително безобидни. Те обаче могат да станат много досадни и в големи количества да причинят щети на вашите зеленчуци или декоративни растения.

Когато миризливите буболечки се хранят с части от растенията, те използват хоботчетата си. Смученето на сока може да доведе до обезцветяване или смърт на листата и плодовете.

При тежки нападения съществува риск цялото растение да умре. Ако забележите сериозно нападение, можете да му противодействате рано с домашни средства.

Как можете да се отървете от миризливи буболечки

Контролирането на вонящи буболечки е възможно с домашни средства и природни методи, ако се намесите достатъчно рано. За съжаление, ако нашествието е сериозно, представените тук методи няма да бъдат ефективни. В такъв случай потърсете професионален съвет.

Насърчаване на естествените врагове

Някои видове птици се хранят с миризливи буболечки, а паяците също ги атакуват. Градина, благоприятна за птици и насекоми, с възможности за гнездене и източници на храна е най-добрият начин за поддържане на здравословен баланс.

Победете смрадливите буболечки в тяхната собствена игра

Ако ви притесняват миризливите буболечки, отвърнете на удара със същото! Някои растения, като лавандула, мента, лимонена трева и чесън, отделят силни миризми, които карат смрадливите буболечки да бягат.

Те също така реагират, като се отдръпват на миризмата на амоняк и оцет. Ако имате много от тези ароматни растения в градината си и използвате амоняк или оцет в райони с леки нападения, можете да прогоните малките вредители.

Тези капани са подходящи за миризливи буболечки

Едно просто, но ефективно решение е сапунен разтвор, приготвен от вода и препарат за миене на съдове. Поставете чаша под лампа; светлината ще привлече буболечките. Буболечките ще паднат във водата и ще се удавят, защото сапунът нарушава повърхностното напрежение на водата. Можете също да поставите парче тиксо с лепкавата страна нагоре близо до източник на светлина, за да уловите вонящите буболечки.

Напръскайте засегнатите растения с бульон от ревен

Ревенът съдържа оксалова киселина, така че можете да напръскате растенията си с отвара от него. Буболечките не могат да понасят оксаловата киселина и ще умрат.

Миризливите буболечки не са опасни за човека, но присъствието им в дома или градината често е неприятно и досадно. Най-добрият подход е превенцията – чрез мрежи на прозорците, ароматни растения и насърчаване на естествените им врагове.

Ако все пак се появят, навременната реакция с домашни средства и капани може да предотврати по-сериозно нашествие. С малко търпение и постоянство ще успеете да ограничите тези натрапници, без да прибягвате до агресивни химикали.