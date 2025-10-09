Реал Мадрид набеляза трансферна цел на Барселона

Реал Мадрид се включва в надпреварата за една от трансферните цели на Барселона. Мадридчани са набелязали играч на Борусия Дортмунд, с когото да подсилят още защитната си линия. Става въпрос за Нико Шлотербек. През последните дни името на стопера на "жълто-черните" все по-често се намира място в испанските медии. Това се случва на фона на информацията, че хората от борда на директорите в Барселона са набелязали германеца като бъдеща трансферна цел.

Реал Мадрид ще спори с Барса за Шлотербек

При сегашното положение договорът на Шлотербек на "Сигнал Идуна Парк" изтича през 2027 г., което означава, че той може да бъде на разположение за по-ниска цена през следващото лято. Барса обаче не е единственият клуб от Ла Лига, който следи ситуацията отблизо. Съобщава се, че Реал Мадрид се е включил в преследването на германския защитник. "Кралете" са готови да се конкурират с големия си съперник за 25-годишния национал. Въпреки интереса си, каталунците все още не са представили конкретна оферта на клуба от Бундеслигата за услугите на играча.

Интересът на "лос бланкос" към Шлотербек се дължи на притесненията относно непостоянните изяви на Раул Асенсио, както и на факта, че договорите на опитните защитници Антонио Рюдигер и Давид Алаба изтичат през лятото на 2026 г. Борусия Дортмунд представи предложение за нов договор за Шлотербек, като целта е да задържи немския защитник в клуба до 2030 г. Играчът все още не е взел решение относно това последно предложение, тъй като не е сигурен дали е готов за следващата стъпка в кариерата си.

