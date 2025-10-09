Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат разнопосочно в предобедната търговия, като лондонската отчита значителен спад, след като акциите на британската банка HSBC се понижиха след предложението за приватизация на хонконгската Hang Sang Bank, предаде Ройтерс.

Лондонският FTSE 100 загуби 31,18 пункта или 0,33 на сто до 9517,69 пункта кум 11:20 часа българско време.

Германският DAX прибави 61,83 пункта или 0,25 на сто до 24 658, 87 пункта.

Още: Рекорди на Уолстрийт заради акциите на технологичните компании

В Париж CAC 40 се повиши с 22,54 пункта или 0,28 на сто до 8082,67 пункта.

Общоевропейски индекс Stoxx 600 спадна с 0,64 пункта или 0,11 на сто до 573,15 пункта.

Европейските борси стартираха с оптимизъм заради акциите на банките и енергийните компании