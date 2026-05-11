13-годишно хъски измина 2200 км и след 12 години се върна при семейството си (СНИМКИ)

11 май 2026, 20:10 часа 0 коментара
Снимка: Pixabay
Хъскито на име Сиера е изчезнало през 2014 г. по време на преместване на стопанина му от Ню Мексико в Тексас. По това време докато трае преместването кучето остава временно при приятел на собственика в Ню Мексико, но изчезва безследно. Едва този април, 12 години по-късно, то е открито по улиците на Бруксвил, Флорида, на повече от 2200 километра от дома си в много лошо състояние - много слабо, с дерматит и липсващи участъци козина, инфекции на ушите и устата, артрит и проблеми с придвижването. 

За щастие персоналът в приюта, където е прибрано, открива, че то е чипирано.

Благодарение на това намират стар телефонен номер на собственика, издирват го и се свързват с него. Мъжът междувременно е изгубил надежда, че ще види някога кучето си отново. 

Сега Сиера най-после отново си е у дома, пише People. 

Елена Страхилова Редактор
