13-годишно хъски измина 2200 км и след 12 години се върна при семейството си (СНИМКИ)

Хъскито на име Сиера е изчезнало през 2014 г. по време на преместване на стопанина му от Ню Мексико в Тексас. По това време докато трае преместването кучето остава временно при приятел на собственика в Ню Мексико, но изчезва безследно. Едва този април, 12 години по-късно, то е открито по улиците на Бруксвил, Флорида, на повече от 2200 километра от дома си в много лошо състояние - много слабо, с дерматит и липсващи участъци козина, инфекции на ушите и устата, артрит и проблеми с придвижването.
За щастие персоналът в приюта, където е прибрано, открива, че то е чипирано.
Благодарение на това намират стар телефонен номер на собственика, издирват го и се свързват с него. Мъжът междувременно е изгубил надежда, че ще види някога кучето си отново.
Сега Сиера най-после отново си е у дома, пише People.
In the U.S., a 13-year-old husky traveled more than 2,200 km and returned to its owner— NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026
The dog, named Sierra, went missing in 2014 during a move from New Mexico to Texas, People reports.
After 12 years on the streets, she was found in a shelter in Florida — more than 2,200… pic.twitter.com/qACvKQqpvv