5 неща, които кучетата усещат, преди да се случат

Кучетата, нашите очарователни космати приятели, имат уникалната способност да се настройват към света около тях. Всички сме чували от родителите си, че животните имат способността да усещат неща, които ние, хората, определено не можем да усетим естествено. Освен игривия си характер и лоялност, кучетата проявяват впечатляващо шесто чувство, което може да ни остави изумени. Ето 5 неща, които кучетата могат да усетят, преди да се случат.

Очакване на лошо време

Забелязали ли сте някога, че кучето ви се държи странно преди буря? Това не е съвпадение. Кучетата са метеорологични магьосници, те са способни да откриват промени в барометричното налягане и промени в статичното електрическо поле. Лаят или внезапните им прегръдки в скута ви не са просто случайни; те са ранни предупреждения за предстоящо лошо време. Гръмотевична буря или буря, вашият кучешки приятел е първият, който усеща промените, наложени от Майката Природа.

Усещане за земетресения

Докато научната общност обсъжда надеждността на това твърдение, анекдоти предполагат, че кучетата може да имат шесто чувство за земетресения. Сеизмолозите предполагат, че кучетата могат да улавят електрически сигнали, произведени от движението на скали под земната повърхност. Случаи от земетресения в Япония, Китай, Индия и Непал разкриват особено поведение при кучета и други животни непосредствено преди сеизмичната активност, което предизвиква любопитство относно тяхната сеизмична чувствителност

Откриване на опасност

В допълнение към отличното си обоняние, кучетата са чувствителни към аромати и имат способността да разчитат езика на тялото и фините изражения на лицето. Това уникално умение им позволява да предсказват потенциална опасност. Ако кучето ви проявява безпокойство или неприязън към някого, обърнете внимание, то може да ви предупреждава за евентуална заплаха. Освен това, умението им за откриване на бомби и наркотици показва степента на техните защитни инстинкти.

Откриване на болести

Вярвате или не, нашите кучешки компаньони имат впечатляващ опит в откриването на сериозни заболявания при хората. От рак до ниска кръвна захар и гърчове, кучетата демонстрират способността да усещат промени в телата ни. Независимо дали чрез разпознаване на специфични миризми или фини поведенчески сигнали, кучетата са се доказали като надеждни съюзници в ранното откриване на здравословни проблеми.

Откриване на бременност

Въпреки че може да липсват научни доказателства, многобройни истории и преживявания подчертават привидно свръхестествената способност на кучетата да усещат бременност. Промените в езика на тялото, настроението и миризмата дават на кучетата фини насоки за добавянето на нов член на семейството. Макар и не безспорни, много истории разказват за кучета, проявяващи необичайно поведение или повишено внимание към бъдещите майки, показвайки тяхното остро възприятие за промените, които идват с бременността.