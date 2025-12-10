ПП-ДБ се заканиха с още по-голям протест, ако оставката на правителството не бъде гласувана на 11 декември (ВИДЕО)

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов призоваха за оставка на правителството на ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП, подкрепяно от "ДПС-Ново начало". Пред десетки хиляди протестиращи в София на 10 декември те обявиха, че с това мащабно събитие гражданите вече са взели оставката на кабинета. Лидерите на ПП-ДБ се заканиха и с нов, още по-голям протест, ако властта оцелее след утрешния (11 декември) вот на недоверие в Народното събрание.

Божидар Божанов: "Тази оставка вече е дадена, те още не са го разбрали"

"Този протест е огромен, този протест е исторически! Знаете ли защо е толкова важно, че има толкова много хора тук? Защото тези св**е, които си мислят, че са по-равни от другите, разбират само от едно – разбират от сила. Това, което вие правите, е силата на гражданското общество, пред която те ще се откажат. Тази оставка вече е дадена. Те още не са го разбрали. Така че гответе се за избори, които всички заедно трябва да защитим. Следващите избори трябва да са честни и трябва тази мафия да бъде изметена", призова Божидар Божанов.

Ивайло Мирчев обяви два важни внесени законопроекта

"Днес в Народното събрание внесохме нов законопроект – той е много кратък и казва: сваляме охраната от Делян Пеевски. Това го**до, този мафиот, тази мафия мръсна няма да ползва повече държавна охрана, НСО, барети, полиция, жандармерия, защото нито един депутат не трябва да ползва НСО – като всеки гражданин, ще вървиш сред хората. Това е положението. Още един законопроект вкарахме днес. Той казва така: щом САЩ и Великобритания са казали, че Пеевски е корумпиран, то тези правила трябва да важат и в България", обяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Имаме много ясен план – първа точка: оставка на това корумпирано, боклукчиво управление; втора точка – провеждане на честни и свободни избори, за да можем да си върнем България такава, каквато трябва да бъде за нашите деца. Свободна и европейска България", заключи той.

Асен Василев: "Оставката е факт"

"Оставката е факт. Вие днес, тази вечер, им я взехте. Единственото съобщение към Борисов, към Пеевски, към Слави и към Зафиров е: идете си мирно и да отидем на честни избори, защото чухте хората преди малко. Дайте оставката на това корумпирано правителство още утре!“, призова Асен Василев.

"Никой не може да управлява България напук на българските граждани. Никой. И имам една молба към всички вас – не само в София, в цялата страна. Обадете се на вашите депутати от БСП и от ИТН и им кажете утре, когато натискат копчето в залата, да ви чуят, защото вие сте ги сложили в парламента, вие им плащате заплатите и те трябва да ви чуят. Оставка!“, обяви бившият финансов министър.

"Благодарим за това, че казахме заедно "оставка". Утре се надяваме да я гласуват. Ако не, ще се съберем пак тук - още повече - и този път няма да си тръгнем", закани се Василев.

Тримата изпяха и хитовата антиправителствена песен "Когато па...", насочена към Делян Пеевски.

