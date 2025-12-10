Как да се отървете от хлебарките за 1 нощ: Топ трик с банан, който наистина работи

Избавянето от хлебарките може да бъде истински проблем. Особено неприятно е, когато вредителите обитават нов дом. Домакините с опит знаят един изпитан стар съветски метод, който са използвали още през 90-те години за спасение от хлебарки.

Как да се отървем от хлебарките с помощта на банан?

Ето как бързо и ефективно да се отървете от хлебарките с помощта на банан. Първо сварете гъста грис каша и я охладете напълно. След това вземете 2–3 супени лъжици каша и я омесете с половин намачкан узрял банан . Добавете една чаена лъжичка борна киселина, разбъркайте добре и оформете малки топчета.

Разпръскайте ароматни отровни примамки на места, където хлебарки се появяват най-често. Те няма да могат да преминат покрай тези „лакомства“ и бързо ще се отровят. Ако в къщата има деца или домашни любимци, бъдете внимателни и поставете примамките извън обсега им.

Борната киселина е една от най-ефективните съставки за борба с хлебарките. Ефектът обаче ще бъде по-голям, ако я използвате за направата на стръв. Смесете няколко супени лъжици прах със суров яйчен жълтък и оформете сместа на малки топчета. След това ги поставете на места, къдетото виждате най-много хлебарки. Към топчетата могат да се добавят ванилин, пудра захар, нишесте и брашно. Хлебарките имат добре развито обоняние. Следователно, колкото по-ароматна е стръвта, толкова по-вероятно е насекомите да я опитат.

Най-ефективният начин да премахнете хлебарките от дома си

В малки количества борната киселина е безвредна за хора и домашни любимци. Препоръчително е обаче да се носят защитни ръкавици при приготвяне на отровата.

Амонякът е друга ефективна съставка. Принципът на неговото действие е изключително прост: хлебарките имат много чувствително обоняние, така че не понасят силни миризми. Амонякът се използва предимно като бариера за отблъскване на насекоми.

Смесете една чаена лъжичка амоняк с литър вода и избършете с разтвора первази, первази на прозорци, мебели, вентилационни решетки, тръби и врати. Още по-добре е да измиете пода с него. Повтаряйте тази процедура на всеки два до три дни, докато хлебарките изчезнат напълно.

Не забравяйте да носите дебела медицинска маска и гумени ръкавици, когато работите с амоняк. Ако апартаментът е празен, можете да направите разтвора по-концентриран. Като алтернатива, изсипете амоняка в малки буркани и ги поставете на места, където сте виждали хлебарки.

