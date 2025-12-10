Защо НЕ трябва да слагате огледало срещу входната врата?

Когато излизаме от вкъщи, винаги се поглеждаме в огледалото. Най-удобно е, когато то е разположено в коридора близо до изхода. Модерните гардероби често имат огледални фасади, което прави това разположение красиво и практично. Въпреки това, подобно удобство, според древните учения и вярвания, може да представлява опасност за собствениците на дома.

Ето защо не бива да поставяте огледало срещу входната врата.

Защо не трябва да окачате огледало срещу входната врата?

Огледало срещу входната врата може да блокира енергията Ци. Според древните учения на фън шуй, входната врата на дома е важна зона. Тя се нарича „устата на Ци“, защото именно през нея енергията и Ци (жизнената сила) влизат в дома ви.

Класическите школи по фън шуй обикновено не препоръчват поставянето на огледало срещу входната врата, защото тогава потокът от положителна жизнена енергия Ци, влизаща в стаята, се отразява и блокира. От своя страна, когато потокът е нарушен, собствениците на дома могат да се сблъскат с редица проблеми и финансови затруднения.

Според древните учения, огледалото е „акумулатор на енергия“. Ако го поставите срещу входната врата, то може да привлича както позитивни, така и негативни хора в дома ви, да влияе негативно на личната ви жизнена енергия и на благосъстоянието ви.

Както повечето експерти по фън шуй съветват, огледалото не трябва да е първият предмет, който човек вижда, когато прекрачи прага на дома си.

Какво казват народните знаци?

Според народните знаци, които съвпадат с тълкуванията на фън шуй, огледало срещу входа е лош знак. Подобно местоположение привлича болести, неприятности, кавги, постоянни неприятности и непредвидени разходи в къщата. Също така, според вярванията, огледало, поставено в тъмно пространство, привлича негативна енергия или може да я „умножи“.

Също така, повечето народни знаци казват, че огледалата са портал към отвъдния живот. Те могат да източат жизнената сила на човек и да натрупат негативна енергия. Най-разпространеното вярване е, че огледало, поставено точно срещу входната врата, отразява целия късмет и просперитет, като им пречи да влязат в дома. Според други народно вярване, огледалото окачено на това място, може дори да „внесе“ душите на починали близки или врагове в дома, създавайки енергийни проблеми.

Също така, постоянното виждане на отражението ви може да причини стрес на подсъзнателно ниво.

