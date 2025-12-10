Евелина Славкова: Ще има изненади при предсрочни избори, ако се намеси нова партия на Румен Радев

Секторното недоволство около бюджета беше първоначалната причина хиляди да излязат на протест, обяви в предаването „Лице в лице след bTV Новините“ социологът Евелина Славкова. Според нея работещите са почувствали, че именно те трябва да „платят сметката“, което е отключило първата вълна на недоволство.

По думите ѝ през последната седмица обаче фокусът на протестите осезаемо се е променил. Славкова подчерта, че темата за бюджета вече не е водеща, след като проектът бе изтеглен, преработен и приет. Сега централното послание от площада е оставка на правителството и недоволство от водещите политически лидери. Все по-често се чуват и призиви за смяна на модела на управление, подчерта социологът.

По думите ѝ изказването на премиера Бойко Борисов, че дебатите за оставка може да се водят след пускането на първите евро-банкноти, звучи като сериозен сигнал, че темата за оставка реално се обмисля. Според Славкова подобно изказване може да бъде форма на „купуване на политическо време“ предвид сложния период около въвеждането на еврото.

Тя предупреждава, че януари е традиционно „неврологичен месец“ за всяка власт – с по-високи цени, напрежение около двойното плащане в левове и евро и потенциал за присъединяване на нови групи протестиращи.

Славкова смята, че след днешния протест въпросът пред управляващите вече не е дали, а кога ще бъде подадена оставка. В контекста на бъдещи политически проекти тя припомни заявката на президента Румен Радев за участие в партийния живот. Според нея мнозина в обществото вече приемат за даденост, че държавният глава подготвя политически проект – нещо, към което сочат последователно действията му след 9 май.

Славкова подчерта, че протестите значимо променят политическата ситуация. Ако до скоро се очакваше следващите избори да са президентските, то сега перспективата за предсрочни парламентарни избори става „все по-вероятна“.

На въпрос за възможни изненади при евентуални предсрочни избори тя бе категорична: „Със сигурност ще има изненади. Ако имаме нова политическа партия в лицето на президента Румен Радев, то това със сигурност ще размести“.

