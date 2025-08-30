Каква е причината кучето да ви носи различни предмети

Посрещането на гости е стресиращо за домакина, който се опитва по всякакъв начин да накара госта да се чувства комфортно, особено ако в дома живее домашен любимец. Докато домакинът угажда на госта, кучето често се включва в усилията, опитвайки се да си върне вниманието на стопанина и да накара госта да го забележи. А най-добрият начин кучето да получи внимание и гушкане е да подари на госта подарък, пише „Kinship“.

Някои кучета произволно избират предмети от дома, които да дадат на гостите. Това може да е тяхната играчка, но може да е и вашата обувка или чорап. Въпреки че това поведение не е досадно или обезпокоително, както би било, ако куче лае или скочи върху гост, понякога се чудим защо кучето го прави. Специалистите по поведение на животните твърдят, че това е просто вградено в инстинкта на кучето.

Кучетата обичат да показват предметите, които обичат, и това е естественото им поведение, защото е „генетично кодирано“.

Твърди се, че голдън ретривърите, кокер шпаньолите, лабрадорите и другите породи ретривъри най-вероятно носят подаръци на гостите.

Като оставим настрана генетиката, начинът, по който реагирате, когато кучето ви донесе предмет, ще го насърчи да продължи да го прави (или да спре). Куче, което вдига предмет и след това получава положителна обратна връзка, като щастливо изражение на лицето или похвала, със сигурност ще повтаря поведението, докато не се превърне в навик. Ако хвалите кучето си, когато ви носи различни предмети, или си играете често с него, не се изненадвайте, ако то иска да сподели щастието си с гостите ви по същия начин. Като му кажете, че е добър в това да ви донесе нещо, да подарите подарък на гост или на някой, който прекрачва прага, ще го накарате да иска да ви впечатли с уменията си за донасяне.

За много кучета това поведение означава постоянен контакт с предметите и домакинските вещи на стопанина им, които ги успокояват и им осигуряват чувство за сигурност. Кучетата, които обичат да играят, като предлагат предмети на гост, искат да сигнализират за желанието си за игра, особено ако изпуснат това, което носят, в краката си. Някои кучета с това поведение просто искат да привлекат вниманието на стопанина си, дори и то да е негативно, защото е важно за тях да бъдат забелязани.

Ако кучето ви винаги носи подаръци на гости, може би се чудите дали трябва да се притеснявате. За щастие, няма нужда – много кучета се радват на този навик, тъй като той сигнализира за спокойна атмосфера в дома, който посещават. Ако кучето ви носи подаръци на гости, то вече прави нещо, за да ги обучи професионалист. Трябва обаче да бъдете по-внимателни с териториалните кучета, които стават агресивни, когато нещо им бъде отнето. Както и с кучета, които са склонни да дъвчат и поглъщат негодни за консумация предмети, или домашни любимци, които имат проблем, известен като пика.