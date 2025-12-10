Любопитно:

Протестът в Пловдив превзет от агресивна група на "Възраждане": Твърдения на Манол Пейков (ВИДЕО)

10 декември 2025, 20:31 часа 233 прочитания 0 коментара
Протестът в Пловдив, организиран от група обществено активни младежи, е бил превзет от малобройна, но много агресивна група на "Възраждане". Това твърди депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков в социалната мрежа Facebook. Според него, двама техни депутати – Емил Янков и Ангел Георгиев, са раздавали знамена и са давали разпореждания, отнели са микрофоните на младите хора и са крещели антиевропейски лозунги.

Ето какво още съобщава Манол Пейков:

Това надали е случайно – очевидно е подготвено предварително, а Емил Янков и Ангел Георгиев специално са отпътували за Пловдив след парламентарното заседание днес, за да дърпат конците на място. От Тони Стойчева, кмет на район "Западен" в Пловдив пък научавам, че пловдивската кметска управа е дала разрешение за два протеста на едно и също място едновременно.

Очевидно е, че антиевропейската партия "Възраждане", чиито опорки срещу еврото и Еврозоната напоследък тотално спихнаха – не без помощта на управляващите от ГЕРБ, които работят в тандем с тях от доста време – се опитва да трупа точки като, по примера на кафявите щурмоваци от SА и SS през 1930-те, иззема инициативата със сила и изцяло подменя дневния ред на всенародния протест срещу безобразията на правителството.

Все още не съм се чул с колегите от пловдивската организация на ППДБ, за да разбера как и защо се е стигнало до това. Очевидно миролюбивите намерения на организаторите на протеста и желанието им да предоставят трибуна на всеки, който иска да говори, са им изиграли лоша шега. Но ви обещавам най-тържествено, че следващия път ще сме подготвени – и повече няма да допуснем подобна фалшификация и подмяна на волята на площада и енергията на хората.

