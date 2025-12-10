"Държавата е наша, а не тяхна": Масови протести срещу властта в цялата страна (ВИДЕО)

Освен в центъра на София, хиляди протестират срещу правителството в цялата страна. Демонстрации се провеждат в редица градове у нас.

Представяме ви как се развиват протестите в страната:

Пловдив

Хиляди пловдивчани се събраха на протест тази вечер на площад „Съединение“. Според мнозина, той е по-многоброен от предишната демонстрация, която се проведе на 1 декември. По-късно множеството тръгна на шествие към Панаира.

Бургас

Граждани се събраха пред сградата на Община Бургас с искане за оставката на правителството. Протестът, който е под наслов: "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта“, е организиран от местните структури на “Продължаваме промяната”, “Да, България”, "Демократи за силна България" и Гражданско движение “Бургазлии”. На място има засилено полицейско присъствие. Хората са издигнали плакати с надписи “Оставка” и “Мафията вън” и скандират “Оставка”. За протеста на пл. “Атанас Сириков” е обособена и сцена.

На голям екран излъчват клипове от социални мрежи, откъси от телевизионни предавания, интервюта, както и кадри от предишни протести в София. Има организирана подписка за оставка на правителството, заяви Димитър Найденов от "Да, България". Той каза, че на предходния протест в Бургас е имало поне три хиляди души, а по думите му днешният е по-многолюден. Длъжници сме на младите хора. Не бива да им завещаваме мафиотизирана държава. Не бива да прогонваме децата си в други държави, където един ден да раждат нашите внуци, каза Найденов, цитиран от БТА.

Русе

Протест с искания за оставка на правителството има пред сградата на Съдебната палата в Русе. От местната администрация в крайдунавския град съобщиха за БТА, че за демонстрацията има подадено уведомление от представител на "Продължаваме Промяната - Демократична България". Сред плакатите, които държат присъстващи, са "Да спрем разграбването на държавата ни", "Вън Пеевски от властта", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна", "Правосъдието е в кома", "Оставка", "Мафия", национални флагове на България и знаме на Европейския съюз.

Въпреки че има подадено уведомление от гражданин и за протест по същото време от другата страна на централния площад "Свобода" пред сградата на Областната и общинската администрация, там няма събиране. Демонстрацията започна със скандирания "Оставка", както и "Оставка и затвор". Присъстващите надуха розови балони, които спукаха, докато пееха "Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен".

Плевен

В Плевен протестът е заявен в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България". Проявата се провежда пред сградата на общината. "Протестът тази вечер в Плевен, както и в цялата страна, е за оставка на това корумпирано правителство. Вече има резултати от протестите. Миналата седмица след големия национален протест управляващите оттеглиха бюджета, започнаха промени, които се оказаха козметични и всъщност отложиха разходите за бизнеса за догодина. Реално бюджетът по същество не е променен, а само отложен, но оттеглен вследствие на големите протести от миналата седмица", каза за БТА областният председател на ДСБ Ралица Таслакова.

В Плевен са и двама народни представители от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" - Богдан Богданов и Свилен Трифонов.

Шумен

Граждани се събираха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не е организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи. Присъстващите скандират "Мафия", "Оставка", "Мафията вън", "Оставка и затвор", "Кой не скача е дебел". Протестиращите носят национални флагове и плакати с надпис: "Корупция", "Оставка крадци", "Корупция Пеевски + Борисов = свиня + тиква", "Мутри вън".

Протестът се охранява от полицаи. По тяхно мнение на протеста присъстват около 300 души. Ограничено е движението по бул. "Славянски" пред входа на административната сграда на Община Шумен. Протестът не е обявен предварително, съобщиха по-рано днес от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА съобщи, на 9 декември около 100-150 души протестираха пред административната сграда на Община Шумен. Граждани на Шумен излязоха на протест и миналата седмица. Те протестираха пред Община Шумен на 1 декември. На 3 декември протестиращи се отправиха от Община Шумен към сградата на Областната администрация и към Градската градина.

Смолян

Протест с искане за оставка на правителството и плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“ започна тази вечер на пл. „България“ в Смолян. Митингът е заявен в Община Смолян от областния лидер на „Продължаваме промяната“ Михал Камбарев като граждански протест.

Организатор е ПП- ДБ – Смолян, но според Михал Камбарев това е надпартиен граждански протест с участието на жителите на Смолян. Площад „България“ е изпълнен от протестиращи смолянчани от няколко поколения, скандиращи „Оставка!“. Много млади хора са част от протестиращото множество. Сред участниците в демонстрацията има и представители на различни опозиционни политически формации, обяви Михал Камбарев.

Кърджали

Пред сградата на Община Кърджали се събраха протестиращи с искане за оставка на правителството. Искането за провеждането му е от името на „Продължаваме промяната - Демократична България“ и е входирано от Радослав Милев от „Демократи за Силна България“, каза за БТА той.

Сред издигнатите лозунги са: „Няма да позволим да ни излъжат!“, „Нека главното Д са децата ни!“, „Оставка мършляци“.

Кюстендил

На граждански протест в Кюстендил беше поискана оставката на правителството. Протестът се провежда на Арката, в центъра на града. Протестът се охранява от полиция, но е мирен. Няма затворени улици.

Протестът не е политически, той е граждански. Ще има мирно шествие до офисите на БСП, ГЕРБ и "Има такъв народ", каза организаторът Димитър Моралийски, председател на "Продължаваме промяната" в Кюстендил. "България има нужда от всички нас", каза от трибуната бившият заместник-кмет Кристиян Иванчов. "Тази държава не е на управляващите, тя е наша", допълни той.

Участниците в протеста имаха възможност да споделят идеите и вижданията си от открития микрофон. Те са издигнали плакати с надписи "Оставка". От сцената пускат тематични песни, моменти от митинга сега в столицата, записи на изказвания на политици.

Добрич

Добричлии се събраха пред общината в града, за да протестират срещу правителството. Протестът е организиран от местната структура на "Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в цялата страна. Гражданите изпълниха пространството в пешеходната зона и носят плакати "Искаме прасета на райета", "Не храни прасето с твоите пари", "Оставка" и други.

Всеки може да вземе думата и да се изкаже от трибуната. Неназовани оратори посочиха, че са се събрали с искане за оставка на правителството, след което присъстващите хора реагираха одобрително с ръкопляскане и скандираха "Оставка". Протестът преминава под засилено полицейско присъствие. Открояват се и симпатизанти на партия "Възраждане", които носят плакати и против въвеждането на еврото в България.

Търговище

Граждани се събраха в Търговище с искане за оставка на правителството. Символично те подкрепиха провежданите в цялата страна протести срещу кабинета. Протестът не е предварително заявен в Община Търговище, съобщиха за БТА от пресцентъра. Организиран е в социалните мрежи.

В центъра на града, пред административните сгради на Областната управа и Община Търговище, хората мотивираха кое ги е накарало да дойдат на площада. Чуха се викове: “Оставка” и “Мафията вън”.

Издигнати са плакати, на които се чете: “Няма да стане по този начин”. Служители на Районното управление охраняват района. Няма възпрепятстване на движението.

Петрич

Протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация в Петрич, за да изразят недоволството си от работата на правителството и да поискат неговата оставка. Протестът започна малко след 18:00 часа. От общинската администрация потвърдиха за БТА, че е подадено уведомление за провеждане на мирен протест.

Събралите се граждани носеха плакати с лозунг: "Не крадете нашето бъдеще", с искания за промяна в управлението и настояване за по-голяма прозрачност в държавните политики.

Монтана

Граждани на Монтана започнаха протести от 18:00 часа тази вечер с искане за оставка на правителството и провеждане на нови парламентарни избори.

Протестиращите издигнаха лозунги „Тук сме за справедливост, не за политика“, „Оставка“, „Оставка, съд, затвор“, „Монтана иска оставка, Европа до кога ще мълчи“, „Искаме бъдеще в България“, „Власт без доверие е падение“ и скандираха „Оставка“. По-късно те ще се отправят на шествие по централните улици на Монтана, ще блокират движението при един от входовете на града, известен като „Черния мост“.

Протестът е заявен в община Монтана от Андрей Илиев от село Вирове. Един от организаторите Маргарита Лазарова, на 28г., каза за БТА, че протестиращите искат нормални условия за живот и за развитие на младите хора, за да могат да останат в България, искат също нормални условия за бизнеса и справедливост.

Габрово

Втори протест срещу статуквото се състои в Габрово. Действието се развива на площад „Възраждане“ в центъра на града, където са сградите на съдебната палата, общинската и областната администрация. От сцената двама водещи отправиха послания за оставка на правителството, нетърпимост към корупцията, прозвучаха и скандирания „Кой не скача е прасе“, „Оставка“ и други.

На площад „Възраждане“ има и второ събиране на хора, които с аудио колонка заявяват, че са граждански протест, който не е политически. Той е воден от Георги Павлов, който е и заявител на едната проява.

За разлика от първия протест на 2 декември, при този има видео екран и озвучаване на общинската сцена, разположена постоянно на площад „Възраждане“. На площад „Възраждане“ има засилено полицейско присъствие. Полицаи с каски и щитове охраняват централния вход на административната сграда на Община Габрово, както и съдебната палата. При входа на Габрово от посока Севлиево има КПП, при което се проверяват всички автомобили влизащи в града.

Две са заявленията, подадени за протест в Габровската община, потвърдиха от администрацията. От там посочиха за БТА, че едното заявление е от политическите партии „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а второто заявление е от гражданин – Георги Павлов. Протестът, който организират партиите е под надслов „Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта!“. Като за целта политическите сили са създали събитие в социалните мрежи.

Инициативата на Георги Павлов, също има организирано събитие в социалните мрежи. При него обаче се призовава за оставка и на местно и на държавно ниво.

Видин

Граждани се събраха на централния площад „Бдинци“ във Видин с искания за оставка на правителството. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него са се присъединили от гражданско движение „Непримиримите“, съобщиха за БТА от общинската администрация.

Демонстрацията започна с българска музика. Хората развяват български знамена, издигнали са плакати „България без мафия", "Спрете да крадете парите ни" и скандират "Оставка", "Всички вън". Протестът се охранява от полицията.

Силистра

Протест с искане за оставката на правителството започна пред сградата на Областната администрация в Силистра. Проявата е организирана от местни представители на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. Тя бе обявена за 18:00 часа, но около 30 минути по-рано започнаха да се събират хора, които носят плакати с послания като „Оставка!“, „Спрете да крадете парите ни!“, „Вън Пеевски от съдебната власт“ и др.

Присъстващите обявиха, че "подкрепят големия протест в София и искат да спре все по-наглото и безкомпромисно ограбване на нашата държава." Очаква се недоволните граждани да затворят една от централните улици в града. На място има засилено полицейско присъствие.

Както БТА информира, в същото време в Силистра има и друг протест с искания за оставката на правителството. Той се провежда на централния площад „Свобода“ в града.

Троян

Граждани на Троян се събраха на протест под надслов „Троян не спи! Искаме нормална държава! Оставка!“ на централния площад „Възраждане“. Протестът е заявен предварително в Общината от граждани, а не от политическа партия, сдружение или неправителствена организация, потвърдиха оттам.

За първи път планинският град се включва в протестите срещу правителството. Като организатори на протеста, събрал подкрепа в троянски групи в социалните мрежи, се обявяват Елица Досева и Петя Велчевска. „Искаме достойни условия за живот в нашата държава. На нас ни трябват интелигентни хора в управлението, които да са мотивирани да създадат добро бъдеще, добро управление настояще за хората в тази държава, някой, който да го е грижа“, каза пред журналисти Петя Велчевска. Тя подчерта, че не смята Бойко Борисов и Делян Пеевски за годни да управляват и призова хората, ако сега правителството падне, да излязат да гласуват на следващи избори, за да не се излиза отново след две-три години отново по площадите.

Организаторите декларираха, че не са членове на никоя политическа партия и всеки е свободен да се присъедини към протеста и да изрази гражданската си позиция. „България е била на три морета, няма да я дадем на две прасета“, „Ти му викаш: „Спри да крадеш!“, то ти вика „Не на омразата!“, са част от лозунгите, които протестиращите носят, чуват се и скандирания "Оставка". Проявата се охранява от полицията, няма затворени улици.