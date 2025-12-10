Учени: Тези хора спят само по 4 часа и се чувстват много добре

Повечето от нас приемат необходимостта от сън като физиологична норма: трябва да спим по осем часа всяка нощ, за да избегнем умората и липсата на енергия през деня. Има обаче малка част от хората, които напълно нарушават това правило. Те спят само от четири до шест часа на нощ и въпреки това остават бодри и продуктивни. Освен това, при тях не се наблюдават когнитивните или здравословните последици, които обикновено са свързани с хроничното недоспиване, съобщава Forbes.

Кои хора се чувстват добре с 4-часов сън?

Учените наричат ​​тези хора „естествено късо спящи“ (Синдром на фамилния естествен кратък сън или FNSS). През последните 15 години генетиците активно ги изучават и са открили, че продължителността на съня наистина е програмирана в мозъка. Ето защо нуждите от сън варират от човек на човек.

Синдромът на краткия сън генетичен ли е? Две десетилетия изследвания на човешката генетика и експерименти с животни разкриха ясна закономерност. През 2009 г. проучване, публикувано в списание Science, доказа, че феноменът FNSS е реален. А в някои семейства той е причинен от редки мутации в един ген, който влияе върху известните механизми на съня.

Първата открита мутация е свързана с гена DEC2 – заместване на една аминокиселина е открито както при майката, така и при дъщерята, което кара и двете да спят значително по-малко от нормалното. Когато същата мутация е въведена в мишки и мухи, те също започват да спят по-малко. Освен това, те понасят лишаването от сън много по-добре от очакваното. Това проучване от 2009 г. е първото, което демонстрира, че една-единствена мутация може да намали нуждата от сън при бозайниците.

Важно е да се разбере, че подобни гени са изключително редки. Ефектите им са по-скоро като „биологична вратичка“ – те намаляват нуждата от сън без видима вреда, но не превръщат хората в супергерои, които никога не се уморяват.

Освен това, през 2019 г. в списание Neuron беше открита друга мутация – в гена ADRB1, който регулира бета1-адренергичните рецептори. Тя беше открита в семейство от три поколения, където всички спяха по-малко от обикновено. Мишките с тази мутация също спяха по-малко и системите им за възбуждане се активираха по-лесно.

Третата мутация е описана през 2020 г. в списание Science Translational Medicine - тя е засегнала гена NPSR1, който кодира невропептидния S рецептор, който участва пряко в регулирането на будността.

Тези открития показват, че има няколко различни биологични пътя, които водят до един и същ фенотип – чувство за добро при ниско ниво на сън: регулатор на циркадния ритъм (DEC2); невромодулаторен рецептор (ADRB1); пептиден рецептор 1, насърчаващ будността (NPSR1).

Казано по-просто, някои мутации намаляват сигнала за „сън“, докато други усилват сигнала за „будност“. В резултат на това хората остават постоянно будни, получавайки много по-малко сън, отколкото е необходимо на повечето хора.

Основният въпрос е: избягват ли вредата от хроничното лишаване от сън хората, които спят по 4 часа? Проучване от 2009 г. установи, че носителите на DEC2 мутация имат нормални когнитивни и метаболитни показатели въпреки краткия сън.

Допълнителни експерименти с животни потвърдиха, че някои мутации, намаляващи съня, не причиняват типичните симптоми на лишаване от сън. В някои проучвания с мишки, FNSS дори намалява невродегенеративните процеси. Все още обаче не е възможно тези резултати да се пренесат напълно от мишки към хора.

По-нови изследвания обаче усложняват картината. Мащабни геномни анализи показват, че продължителността на съня при повечето хора е полигенна – зависима от десетки гени. Всеки от тези гени променя продължителността на съня с минути, а не с часове.

Това означава, че повечето хора, които спят малко, са генетично различни от носителите на FNSS. Липсата им на сън е резултат от начина на живот, стреса, работата и здравето, а не от редки мутации.

Много редки мутации могат да направят лишаването от сън безопасно за определен човек, но не и за всички останали.

