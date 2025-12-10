11-12 декември: Какво ТРЯБВА и НЕ трябва да се прави тези 2 дни според лунния календар

Луната е най-близкото небесно тяло до Земята и спътник на нашата планета, но и фактор, който оказва сериозно влияние върху всички сфери на нашия живот. Познавайки характеристиките на определен лунен ден, можете да разберете защо се случват определени събития и защо реагираме на тях по определен начин, а не по друг.

Луната е отговорна за нашето благополучие, работа, финанси, настроение, взаимоотношения с други хора, личен живот и посоката на нашите дейности, така че е много важно да се вслушваме в нейните съвети. Какво е разрешено и какво е забранено да се прави в периода 11-12 декември според лунния календар?

11-12 декември: 22-ри лунен ден в лунния календар

22-ият лунен ден, който ще продължи почти два календарни дни, е време, когато е важно въпреки случващите се събития и нахлуващите смущаващи мисли, да се запази вътрешен баланс и спокойствие. Това е единственият начин да се обуздаят емоциите и да се поддържа контрол над ума над чувствата.

Времето е благоприятно за помагане на нуждаещите се: можете да давате милостиня, да се занимавате с благотворителност и доброволчество, да правите подаръци - всяко добро дело, извършено в тези дни, ще се върне стократно към вас.

Направете подарък на любим човек - това ще помогне за установяване на връзка с него. Не е задължително да е скъп, но е задължително да бъде закупен специално за него, като се вземат предвид неговите хобита и предпочитания.

Много е важно в този период да следим изблиците на гняв, към които ще бъдем склонни в този момент. Неадекватното поведение може да разруши отношенията със семейството и близките ни и дори да изложи на риск кариерата ни. Също така не бива да се самосъжаляваме - трябва да помним, че голям брой хора, включително нашите приятели, са в много по-лошо положение от нас. Именно през този е добре да намерим възможност да им помогнем. Добрите дела, извършени по време на 22-рия лунен ден ще помогнат да не остане и следа от униние. Правете доброи съдбата ще ви възнагради щедро. Не пестете жестове и внимание към любимите си хора.

