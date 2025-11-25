10 алтернативни източника на гориво, с които да закърпим ситуацията

Криза с горивата няма, защото е мислено в перспектива!

Имаме особен управител, стискаме палци за дерогация, имаме запас в държавния резерв от гориво за уютна зима, но не е лошо да гарантираме алтернативни горивни източници, за да си бръмкаме и пърпорим и ако нещо ни промени плановете.

Обявяваме държавния план за диверсификация на горивните наличности. Ето ги:

1. Да спрем износа на боклук от София. Столицата е най-богатата и боклукът ѝ е най-калоричен. Почти като дизел е, само че е с по-малко сажди и фини частици. А и повечето кошници по българските пътища са свикнали да вървят на всякаква имитация.

2. В страната има над 12 милиона автомобила, които не се ползват, а само пазят паркоместа. В техните резервоари има средно по 12.8 литра гориво, които са добър запас.

3. Линейките може да не се ползват, за да има гориво за другите. На когото му е писано, ще си иде. С Бърза помощ или без. Но как хората ще си карат децата до детска градина на 300 метра от вкъщи, ако няма гориво?

Още: Колеги, прибирайте се, че вдигат заплатите

4. Квантовият генератор от “Златен век”. Защо да заема мястото за туршия в мазетата на бъдещия топ небостъргач, вместо да генерира квантов петрол за колите на хората. А може да се направят няколко генератора, ако имаме достатъчно кванти.

5. Находището в Младост 3. Преди години беше бликнал мазут от едно междублоково пространство, но чуждите корпорации потулиха това находище, за да не станем европейската Норвегия. Редно е да ровнем пак и да си използваме това, което Майката природа ни е отредила.

6. Гаражът на Бойко Борисов. Там човек може да се скрие от Пеевски, но и със сигурност може да открие двеста-триста килотона нафта. Няма как да не се е запасил.

7. Да отворим пазара си за Венецуела — да донесат и петрола, и лодките с картофено пюре, тука имаме пазар като за цяла Америка. Да обещаят на Тръмп, че няма да му тровят народа и всичко ще е за нас, за да миряса.

8. Да прехвърлим Лукойл Нефтохим на Иванка Тръмп. Като подарък за Ивановден, ей го къде е.

Помниш ли, когато джойнта беше левче...

9. Да внесем коне от Туркменистан. Те са наши хора, диктатурка от китните. И много обичат коне. Пък ние сме с конни предци, ще се адаптираме, ако няма бензин да отидем до Кауфлана на пазар.

10. Да превърнем бездомните кучета и котки в нефт, за да са ни полезни, вместо само да ги дундуркаме с недоядената си храна.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес