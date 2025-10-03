4 октомври: Какъв църковен празник е утре и кои 3 забрани ТРЯБВА да се спазват

Утре, 4 октомври, вярващите честват паметта на светия свещеномъченик Йеротей, епископ на Атина. Както всеки друг църковен празник, така и този се свързва с определени забрани. Ето какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на църковния празник на 4 септември

Йеротей е бил ученик на свети апостол Павел. Когато апостолът проповядвал в Атина (Деяния 17), именно там приел вярата в Христа. Той бил в тясна връзка с друг известен атинянин, свети Дионисий Ареопагит, който се смята за негов приятел и съученик в Христа. Апостол Павел назначил Йеротей за епископ на Атина, поверявайки му пастирската грижа за новопокръстените християни в Гърция.

Древните църковни предания свидетелстват, че Йеротей е имал дара на боговдъхновеното проповядване и често, в Светия Дух, е просвещавал хората с дълбочината на богословското разбиране. По време на управлението на римските императори, които преследвали християните, Йеротей страдал за вярата си в Иисус Христос и приел мъченическа смърт.

Какво да не правите на 4 октомври

Празникът на 4 октомври се свързва с определени забрани. Ето какво не трябва да правите утре. Не трябва да извършвате дейности на полето и най-вече такива, свързани със засаждане - вярвало се е, че това няма да добави към реколтата, а ще отнеме сили.

Забранено е да се шие и бродира след залез слънце - предците ни са вярвали, че по този начин човек „зашива съдбата си“.

Не бива да вземате назаем вещи или пари - вярва се, че ако го направите ще изнесете богатство от дома си.

Народни знаци за 4 октомври

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

слънчев и топъл ден - вещае дълга и топла есен;

ако листата от брезата падат жълти и сухи - зимата ще бъде мразовита;

ако е облачно и студено - това вещае сурова зима и ранни слани;

ако нощта е безветрена и звездна - очаквайте сухо време;

ако гъските летят високо - зимата ще дойде късно;

ако има много паяжини - това вещае дълга и суха есен.

4 октомври е бил известен в народния календар като Еротей Листопадник. По това време падането на листата от дърветата вече е започнало. Предците ни са казвали: „Еротей е този, който мете листата от дърветата. “

