2 октомври: Какъв църковен празник е и кои 3 забрани ТРЯБВА да се спазват

Утре, 2 октомври, вярващите честват деня на паметта на светия свещеномъченик Киприан. Ето какви са обичаите, забраните и народните знаци, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре, 2 октомври.

Църковен празник на 2 октомври

Киприан е роден в Антиохия около III век. От ранна възраст е посветен на езическите богове и получава широко образование в областта на магията, астрологията и окултните практики. Киприан пътува до много градове, изучавайки тайните на езическите култове, общувайки със жреци и влъхви. В крайна сметка той станал известен магьосник и притежател на голяма сила, която използвал, за да влияе на хората.

Веднъж един млад мъж на име Агилайд, влюбен в благочестиво момиче на име Юстина, се приближил до него. Той помолил Киприан да използва магия, за да я изкуши към грях. Киприан, използвайки различни заклинания, хвърлил тъмни сили върху момичето, но Юстина се борила само с молитва, пост и кръстен знак. Всички опити на Киприан били неуспешни. Това бил повратен момент: той осъзнал, че християнската вяра и силата на Кръста са по-висши от всяко магьосничество. Осъзнавайки безсмислието на демоничните практики, Киприан се отрекъл от злите духове и приел Кръщение.

По-късно той станал презвитер, а след това и епископ на Антиохия. Юстина също посвещава живота си на Бога и дала монашески обети. И двамата ревностно обръщали езичниците към Христос и с делото си станали известни като проповедници и духовни наставници.

По време на гоненията на християните при император Деций, Киприан и Юстина били заловени. Те били подложени на жестоки мъчения: хвърляни в огън, във вряща смола, бити и подигравани. Но Господ по чудо ги предпазил от смърт и много хора, виждайки това, приели вярата. Накрая управниците заповядали да бъдат обезглавени.

Какво да не правите на 2 октомври

Не бива да започвате нови неща - всичко, което планирате в този ден, ще бъде трудно за изпълнение или ще завърши неуспешно.

Не можете да вземате назаем вещи или пари на този ден - това може да „изнесе“ богатството от къщата. Забранено е да се гледат дълго време щъркели, които отлитат - това може да доведе до тъга и самота.

Народни знаци и традиции за 2 октомври

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

ако щъркелите вече са отлетели - очаквайте ранна и студена зима;

ако нощта е ясна и звездна - времето ще бъде сухо;

ако сутринта мъглата се разпространява - очаква се топло време;

силните ветрове показват продължителни есенни дъждове.

2 октомври е бил известен като Ден на жеравите, защото по това време се наблюдавало масовото отлитане на жеравите. На някои места се казвало още: „Жеравите отлитат - есента отлита.“

Този ден е добре да се прекара в молитва и смирение. Също така не трябва да се отказва помощ на нуждаещите се.

