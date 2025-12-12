Парламентът единодушно прие оставката на кабинета "Желязков"

Единодушно с 227 гласа "за" Народното събрание прие оставката на правителството, подадена вчера (11 декември) от премиера Росен Желязков. Точката беше добавена допълнително в дневния ред след изричната заръка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. До оставката се стигна след поредните многохилядни протести протест в София, Пловдив, Варна, Бургас и десетки други градове в целия свят срещу правителството и модела "Борисов-Пеевски".

След гласуването в парламента правителството ще продължи да работи в оставка до назначаване на служебен кабинет от президента. След последните промени в Конституцията възможностите за избор за служебен министър-председател бяха силно ограничени. Сега държавният глава има списък, т.нар. домова книга, т.е. определени длъжности, от които трябва да бъде посочен служебният премиер. Сред тях са председателят на парламента, омбудсманът, шефът на Сметната палата и др.

Има възможност за търсене на ново мнозинство, но със сегашното разпределение на политическите сили, такова е почти невъзможно.

Дебатът

Първи говори Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България". Той определи вота като ключов политически момент за сезона и посочи, че кабинетът е паднал под натиска на десетки хиляди протестиращи в цялата страна. Според него бюджетът е бил само поводът и "капката, която е преляла чашата", докато истинската причина е дълбоката политическа криза, породена от нелегитимно управление, корупционни зависимости и употреба на институциите за политическа разправа.

Божанов припомни и неуспешния опит за приемане на декларацията за санитарен кордон около Делян Пеевски. По думите му именно обслужването на този модел е ескалирало в последните месеци и е изострило общественото напрежение.

Той подчерта, че отговорността за бюджета и неговото удължаване е изцяло на правителството, защото по Конституция само Министерският съвет може да внася законопроекти, свързани с бюджета. Божанов отхвърли твърденията, че протестите произтичат от антиевропейски настроения или дезинформация, като ги определи като естествено изражение на недоволството срещу "владяната държава". Той настоя процесът на изолация на Делян Пеевски, започнал на площада, да бъде завършен с реални институционални действия.

След него думата взе Тома Биков от ГЕРБ. Той призна за грешка отказа опозицията да получи председателски места в комисиите: "Грешка беше, че не дадохме председателски места в комисиите и на опозицията". Биков заяви, че при удължен бюджет не може да бъде приет нов, като допълни: "При удължен бюджет няма как да има нов бюджет. Оттук нататък по бюджетните въпроси легитимност имат да говорят господин Асен Василев и господин Румен Радев - това сочи политическата логика".

Той подчерта, че ГЕРБ не са се стремили към властта на всяка цена: "Никога не сме искали да управляваме напук на ситуацията и на тенденциите. За нас властта не е самоцел". Според него протестите са били пъстри по теми и участници и не са организирани от конкретна партия. Биков заяви, че в подобна среда управленските намерения на мнозинството са ставали невъзможни и участието им във властта би било по-скоро вредно, отколкото полезно.

След това думата взе председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Той определи модела на управление, срещу който са се надигнали протестите, като вреден за страната: "Беше вредно за България. И мисля, че не само аз, а и всички български граждани с облекчение ще го изпратим в историята". Той подчерта, че протестите не са били в подкрепа на определена политическа сила, а срещу конкретен управленски модел.

Василев заяви, че този модел се характеризира с непрозрачност, липса на политическа отговорност и злоупотреба с държавни ресурси. Той даде пример с "двама обикновени депутати", които се ползват с охрана от НСО и МВР, струваща над 2 милиона лева годишно за всеки. Той коментира и състоянието на съдебната система, като посочи, че страната разполага с нелегитимен главен прокурор и ВСС, който не изпълнява закона.

Председателят на ПП изброи и случаи на натиск върху бизнес и граждани – проверки от множество институции, медийни атаки, политически наказания на населени места и репресии срещу хора, осмелили се да изразят свободно мнение.

Василев напомни, че властта се упражнява по Конституция: "Докато българските граждани не се произнесат и не дадат властта, властта по Конституция се упражнява от правителството, а след това от служебния кабинет. Никой няма право да си я присвоява". Той завърши с думите: "До тогава отговорността е ваша".