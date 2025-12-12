С оставката Борисов се мъчи да се отскубне от Пеевски: Анализ на Боряна Димитрова и Андрей Райчев

Бойко Борисов си даде сметка, че повече не може така - това заяви социологът Боряна Димитрова, визирайки "изяждане на партията му от Пеевски". Конкретно тя даде пример с предсрочните избори за общински съвет в Пазарджик тази есен, които ДПА Ново начало спечели, макар и не с голяма разлика, но ГЕРБ остана на шесто място. Димитрова представи тезата си в сутрешния блок на bTV.

Припомняме, че вчера, 11 декември, Борисов сам заяви: "На всички от протеста благодаря, свършиха ми златна работа". Това моментално беше разтълкувано като задоволство от страна на лидера на ГЕРБ, че засега ефективно "корпоративният" възход на Пеевски по общини и области може да бъде спрян - Още: Представяте ли си какви идиоти трябва да сме, какви грешки сме допуснали от септември насам?

След като Андрей Райчев се възторгна как нямало украински знамена на протестите, Димитрова посочи, че остават разделенията в България относно европейската визия - обединена и интегрирана Европа от една страна и "Европа на нациите" т.е. "силни патриотични държави" по модела на Виктор Орбан. При следващите избори тези разделения ще определят много и не е ясно кой за кого ще гласува от тези, които искат "повече национална държава", каза Димитрова. Повече от очевидно е, че Румен Радев се старае да е аналог на Тръмп в България, предупреди Райчев. И той смята, че Борисов гледа да се отдели от Пеевски, защото вече има спад и в подкрепата на ГЕРБ (5%) заради тази връзка.

"Абсолютна наивност е да се вярва на думите на Бойко Борисов", изрази несъгласие главният редактор на Mediapool Стояна Георгиева.

