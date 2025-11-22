"Baby Shark": Как една 90-секундна песен създаде медийна империя за милиони

Едно обикновено решение, взето през юни 2016 г., превърна малка корейска компания в глобален медиен гигант. Тогава Ким Мин-сок, главен изпълнителен директор на Pinkfong, дава "зелена светлина" за публикуването на 90-секунден клип с детска песен, без да подозира, че това ще пренапише правилата в индустрията за детски забавления.

Днес "Baby Shark" е много повече от просто видео – то е културен и икономически феномен, който държи титлата за най-гледано видео в историята на YouTube с впечатляващите над 16 милиарда гледания.

От малък офис до глобалния пазар

Историята на успеха започва скромно. Компанията, първоначално наречена SmartStudy, е основана през 2010 г. от екип от трима души. В началото те работят в миниатюрен офис, където дори изплащането на заплати не е гарантирано. Първоначалният фокус е върху образователни игри, но стратегията постепенно се измества към съдържание за най-малките.

„Не очаквахме това видео да се открои толкова“, признава г-н Ким. „Но поглеждайки назад, осъзнаваме, че "Baby Shark" беше ключов момент, който ни отвори вратата към глобалния пазар.“

Тайната на "пристрастяващия" ритъм

Макар мелодията да има своите корени в американските детски лагери от 70-те години на миналия век, версията на Pinkfong успява да завладее света благодарение на специфичния си аранжимент. Според Ким Мин-сок, формулата за успеха се крие в приликата с K-pop музиката – песента е бърза, ритмична и лесна за запомняне, което кара децата да я пеят (и слушат) отново и отново.

Бизнес за стотици милиони

Успехът на "Baby Shark" трансформира изцяло финансовото състояние на компанията. В годините след премиерата, песента генерира около половината от приходите на Pinkfong. Скорошният дебют на компанията на фондовата борса набра почти 52 милиона долара, осигурявайки ресурс за мащабна експанзия.

Днес Pinkfong е медийна империя с оценка от стотици милиони долари, над 340 служители и офиси в стратегически точки като Сеул, Токио, Шанхай и Лос Анджелис.

Бъдеще отвъд „акулите“

Ръководството на компанията обаче не смята да лежи на стари лаври. Pinkfong активно разширява портфолиото си с нови франчайзи като Bebefinn и Sealook, създавайки нови герои, филми и продукти.

„Постигнахме това, за което много творци мечтаят. Сега задачата ни е да покажем, че нашият успех не е еднократно чудо“, категоричен е Ким Мин-сок.

Така, от един кратък клип, "Baby Shark" се превърна в доказателство, че в дигиталната ера детското съдържание може да бъде мощен двигател за глобален бизнес успех.

