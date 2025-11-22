Шест убийства в Нови Искър: Как един беглец изкла семейство заради раздяла

В края на 2017 година и първите часове на 2018 година, България беше потресена от жестоко престъпление, което незабавно влезе в криминалната хроника като един от най-хладнокръвните актове на насилие в най-новата ни история. Зловещата драма се разигра в къща на улица "Лозянски дол" 5 в Нови Искър, превърнала се за една нощ в "Къщата на ужасите". Шест човека от едно семейство бяха брутално убити, а мотивите и дългогодишното бездействие на властите повдигат смут.

Трагедията: Пет Трупа в Къщата, Шести – В Кладенеца

Жертвите са открити на 2 януари 2018 г., след като братът на Неделчо Юнаков алармира полицията, притеснен от мълчанието на телефоните им. Пристигналите служители заварват ужасяваща гледка. В рамките на двата етажа на къщата лежат труповете на пет души: 41-годишният Неделчо Юнаков, 20-годишният му син Георги, 16-годишната доведена дъщеря Нанси, нейният 18-годишен приятел Боби Иванов и бабата на момичето.

Убийствата са извършени в новогодишната нощ, 31 декември 2017 г., но са останали незабелязани близо две денонощия. Съседите не са чули нищо, тъй като изстрелите са били заглушени от новогодишните фойерверки и от саморъчно направен заглушител, използван от килъра.

Първоначално за изчезнала е обявена съпругата на Неделчо и майка на Нанси – Кети Кюхова. Подозренията, че тя е свързана с трагедията, се разсейват на следващия ден, когато тялото й е открито изхвърлено в кладенец край Нови Искър.

Хронологията на Новогодишния Ад

Разследването бързо установява, че Кети е била първата жертва. Около 19:30 ч. на 31 декември 2017 г. тя излиза да разходи кучето. Бившият й любовник Росен Ангелов, известен с прякора си Горския, я е дебнел и е извършил убийството. Патоанатомите са категорични – тя е била убита първа.

Час по-късно, след 23:00 ч. (след като Неделчо и децата започват да се тревожат за закъснението на Кети), Ангелов влиза в къщата. Хладнокръвно застрелва петимата с по няколко куршума, като накрая пуска по един контролен изстрел в главата на всяка от жертвите. Последна е била бабата на горния етаж. След касапницата, Росен Ангелов натоварва трупа на Кети на нейния джип, изхвърля го в кладенеца и зарязва колата наблизо, след като се опитва да изтрие отпечатъците си.

Мотивът: Раздяла и Финансова Обсебеност

Полицията посочи два основни мотива за зверското престъпление: емоционален и финансов. Оказва се, че Кети Кюхова е скъсала с Росен Ангелов дни преди трагедията. Причината за разрива е, че Ангелов настоявал да получи ключове и достъп до алармените системи на домовете на заможни българи, които Кети е почиствала. Осъзнавайки користните му намерения, жената прекратява връзката им. Според разследващите, Росен е избил цялото семейство, за да заличи всички потенциални свидетели.

Убиецът: Росен Ангелов – 9 Години в Бягство

Ден след откриването на труповете, полицията бързо насочва подозренията към Росен Ангелов. Описван като "вълк единак", физически подготвен и лукав, той е бил дългогодишен беглец от правосъдието.

Криминалната му кариера започва през 1994 г. Осъждан е за търговия с валута, а по-късно – за блудство с 11-годишната дъщеря на тогавашната му приятелка (през 1997 г.). Следват още обвинения, включително за блудство с 12-годишно дете. Оказва се, че Росен Ангелов е бил издирван цели 9 години и е успявал да се укрива край с. Луково, близо до Своге, въпреки че е бил активен във Facebook и е ходил на работа в Нови Искър, изминавайки 20 км пеша.

Голямото издирване започва незабавно. Коли на жандармерията, бронирана техника и хеликоптер претърсват района. Кръгът около "Горския" бързо се стеснява. Два дни след като е обявен за издирване, Росен Ангелов е намерен мъртъв в изоставена вила близо до къщата му в Луково. Извършил е самоубийство, прострелвайки се в главата с пистолета, с който е извършил убийствата.

Въпреки приключилото разследване с откриването на извършителя, остава без отговор въпросът защо Ангелов, чието име е в бюлетините за издирване, не е бил задържан през дългите девет години, през които е водил активен живот.

Злокобната Тишина и Виртуалният Живот

Днес "Къщата на ужасите" тъне в злокобна тишина. Съседите инстинктивно преминават на отсрещния тротоар, а 2 януари 2018 г. остава кошмарен спомен.

Една от най-странните подробности в трагедията е свързана с виртуалното пространство на жертвите:

Профилите на Неделчо Юнаков и Кети Кюхова остават активни във Facebook.

Профилите на сина Георги и дъщерята Нанси са изтрити.

Профилът на приятеля Боби Иванов е деактивиран и превърнат в мемориален, с посланието: "Надяваме се, че хората, които обичат Боби, ще намерят утеха в посещаването на профила му, за да помнят и празнуват живота му."

Трагедията от Нови Искър остава незаличима следа от кръв и въпроси за пропуските на системата, позволила на един опасен престъпник да остане на свобода в продължение на почти десетилетие, за да извърши едно от най-зверските масови убийства в България.

