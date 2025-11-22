Спорт:

Шест убийства в Нови Искър: Как един беглец изкла семейство заради раздяла

22 ноември 2025, 18:40 часа 1209 прочитания 0 коментара
Шест убийства в Нови Искър: Как един беглец изкла семейство заради раздяла

В края на 2017 година и първите часове на 2018 година, България беше потресена от жестоко престъпление, което незабавно влезе в криминалната хроника като един от най-хладнокръвните актове на насилие в най-новата ни история. Зловещата драма се разигра в къща на улица "Лозянски дол" 5 в Нови Искър, превърнала се за една нощ в "Къщата на ужасите". Шест човека от едно семейство бяха брутално убити, а мотивите и дългогодишното бездействие на властите повдигат смут.

Трагедията: Пет Трупа в Къщата, Шести – В Кладенеца

Жертвите са открити на 2 януари 2018 г., след като братът на Неделчо Юнаков алармира полицията, притеснен от мълчанието на телефоните им. Пристигналите служители заварват ужасяваща гледка. В рамките на двата етажа на къщата лежат труповете на пет души: 41-годишният Неделчо Юнаков, 20-годишният му син Георги, 16-годишната доведена дъщеря Нанси, нейният 18-годишен приятел Боби Иванов и бабата на момичето.

Убийствата са извършени в новогодишната нощ, 31 декември 2017 г., но са останали незабелязани близо две денонощия. Съседите не са чули нищо, тъй като изстрелите са били заглушени от новогодишните фойерверки и от саморъчно направен заглушител, използван от килъра.

Първоначално за изчезнала е обявена съпругата на Неделчо и майка на Нанси – Кети Кюхова. Подозренията, че тя е свързана с трагедията, се разсейват на следващия ден, когато тялото й е открито изхвърлено в кладенец край Нови Искър.

ОЩЕ: Нови версии и данни за убийствата в Нови Искър и Петър Христов

Хронологията на Новогодишния Ад

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Разследването бързо установява, че Кети е била първата жертва. Около 19:30 ч. на 31 декември 2017 г. тя излиза да разходи кучето. Бившият й любовник Росен Ангелов, известен с прякора си Горския, я е дебнел и е извършил убийството. Патоанатомите са категорични – тя е била убита първа.

Час по-късно, след 23:00 ч. (след като Неделчо и децата започват да се тревожат за закъснението на Кети), Ангелов влиза в къщата. Хладнокръвно застрелва петимата с по няколко куршума, като накрая пуска по един контролен изстрел в главата на всяка от жертвите. Последна е била бабата на горния етаж. След касапницата, Росен Ангелов натоварва трупа на Кети на нейния джип, изхвърля го в кладенеца и зарязва колата наблизо, след като се опитва да изтрие отпечатъците си.

Мотивът: Раздяла и Финансова Обсебеност

Полицията посочи два основни мотива за зверското престъпление: емоционален и финансов. Оказва се, че Кети Кюхова е скъсала с Росен Ангелов дни преди трагедията. Причината за разрива е, че Ангелов настоявал да получи ключове и достъп до алармените системи на домовете на заможни българи, които Кети е почиствала. Осъзнавайки користните му намерения, жената прекратява връзката им. Според разследващите, Росен е избил цялото семейство, за да заличи всички потенциални свидетели.

ОЩЕ: Издирваният Росен Ангелов се е самоубил 

Убиецът: Росен Ангелов – 9 Години в Бягство

Ден след откриването на труповете, полицията бързо насочва подозренията към Росен Ангелов. Описван като "вълк единак", физически подготвен и лукав, той е бил дългогодишен беглец от правосъдието.

Криминалната му кариера започва през 1994 г. Осъждан е за търговия с валута, а по-късно – за блудство с 11-годишната дъщеря на тогавашната му приятелка (през 1997 г.). Следват още обвинения, включително за блудство с 12-годишно дете. Оказва се, че Росен Ангелов е бил издирван цели 9 години и е успявал да се укрива край с. Луково, близо до Своге, въпреки че е бил активен във Facebook и е ходил на работа в Нови Искър, изминавайки 20 км пеша.

Голямото издирване започва незабавно. Коли на жандармерията, бронирана техника и хеликоптер претърсват района. Кръгът около "Горския" бързо се стеснява. Два дни след като е обявен за издирване, Росен Ангелов е намерен мъртъв в изоставена вила близо до къщата му в Луково. Извършил е самоубийство, прострелвайки се в главата с пистолета, с който е извършил убийствата.

Въпреки приключилото разследване с откриването на извършителя, остава без отговор въпросът защо Ангелов, чието име е в бюлетините за издирване, не е бил задържан през дългите девет години, през които е водил активен живот.

ОЩЕ: Военни командоси и отряд ”Кобра” търсят Росен Ангелов 

Злокобната Тишина и Виртуалният Живот

Днес "Къщата на ужасите" тъне в злокобна тишина. Съседите инстинктивно преминават на отсрещния тротоар, а 2 януари 2018 г. остава кошмарен спомен.

Една от най-странните подробности в трагедията е свързана с виртуалното пространство на жертвите:

Профилите на Неделчо Юнаков и Кети Кюхова остават активни във Facebook.

Профилите на сина Георги и дъщерята Нанси са изтрити.

Профилът на приятеля Боби Иванов е деактивиран и превърнат в мемориален, с посланието: "Надяваме се, че хората, които обичат Боби, ще намерят утеха в посещаването на профила му, за да помнят и празнуват живота му."

Трагедията от Нови Искър остава незаличима следа от кръв и въпроси за пропуските на системата, позволила на един опасен престъпник да остане на свобода в продължение на почти десетилетие, за да извърши едно от най-зверските масови убийства в България.

ОЩЕ: Гледахте НА ЖИВО: МВР разкрива всички детайли около шесторното убийство 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Убийство Нови Искър Росен Ангелов
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес