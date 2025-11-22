Студио Actualno:

Ядосаха Байерн Мюнхен с две попадения и стана страшно! Дортмунд и Щутгарт с 6-голово шоу

Фрайбург разгневи звяра Байерн Мюнхен и си изпати! Баварците направиха обрат и разгромиха съперника си с 6:2 в двубой от 11-ия кръг на Бундеслигата! На "Алианц Арена" Юито Сузуки и Йохан Манзамби се разписаха, за да може гостите да поведат с две попадения до 17-ата минута. Ленарт Карл и Майкъл Олисе обаче изравниха до края на първото полувреме. След почивката Дайо Упамекано, Хари Кейн, Николас Джаксън и Олисе още веднъж осъществиха пълния обрат. Последният се отличи и общо с три асистенции.

Ундав разплака Дортмунд!

Междувременно Борусия Дортмунд и Щутгарт изнесоха фантатично шоу на „Сигнал Идуна Парк“. Емре Джан от дузпа и Максимилиан Байер осигурха наглед комфортен аванс на "жълто-черните". В началото на втората част Дениз Ундав намали изоставането на гостите, а в 71-вата минута изравни. В 89-ата минута трибуните се взривиха. Керем Адейеми отново изведе Борусия напред. В добаввеното време обаче Ундав оформи хеттрика си за крайното 3:3.

Така Байерн остава непобеден на върха с 31 точки - 8 пред втория Байер Леверкузен, който надви Волфсбург като гост с 3:1. Фрайбург е десети с 13 пункта. Дортмунд от своя страна заема третта позиция с 22 точки - колкото имат още РБ Лайпциг и Щутгарт.

Резултати от 11-ия кръг в Бундеслигата:

Байерн Мюнхен - Фрайбург 6:2

Борусия Дортмунд - Щутгарт 3:3

Аугсбург - Хамбургер ШФ 1:0

Хайденхайм - Борусия Мьонхенгладбах 0:3

Волсфсбург - Байер Леверкузен 1:3

Джем Юмеров
