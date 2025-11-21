Кучето лае, когато усети негативна енергия в дома, котката "чисти" магии

Когато енергиите не са добри, кучето ще се държи странно, ще лае и ще ръмжи и ще се опитва да блокира тежките енергии, идващи към нас, абсорбирайки ги. Функцията на котката е да забележи лошата и тежка енергия и да я пречисти. За котките дори се казва, че са Рейки майстори и лечители. Те са способни да хармонизират нашите небалансирани чакри, използвайки телата и лапите си.

Връзката между нас и нашите домашни любимци може да бъде много силна и интензивна. Въпреки че не можем да общуваме с тях чрез реч, връзката ни с тях ще бъде много по-добра, отколкото с хората, които живеят с нас.

Например, кучетата могат да виждат духове, точно както могат да виждат хора. Те могат да улавят енергиите на духовете, точно както могат да улавят нашите енергии. Когато енергиите не са добри, те ще се държат странно, ще лаят и ще ръмжат.

Каква е духовната цел на животните?

Кучетата имат предназначение – те са тук, за да защитават хората и да им помагат. Освен че ни защитават физически, те ни предпазват и от магии и проклятия. Нашето куче ще се опита да блокира тежките енергии, които идват към нас, абсорбирайки тези енергии. Те ще ни предпазят от невидимото и видимото.

Тъй като котките са малко по-различни, тяхната функция в този свят също е различна. Въпреки че те също са тук, за да помагат на човечеството, те имат различна функция, пише Conscious reminder.

Тяхната функция в този свят е да пречистват средата, в която живеем, да забелязват лоша и тежка енергия и да пречистват тези лоши и плътни енергии. Ако обаче енергиите са твърде тежки за тях, те ще избягат ужасени.

Котки – Рейки майстори

Дори се казва, че котките са майстори и лечители на Рейки. Рейки е духовна лечебна техника, която използва енергията на сърцето, която тече през ръцете ни. Котките са способни да хармонизират нашите небалансирани чакри, използвайки телата и лапите си.

Има случаи, в които домашните любимци ще имат същото заболяване като стопанина си. Ето защо трябва да знаем какви негативни енергии присъстват в дома ни.

Животните са естествени емпати

Всяко животно е чувствително към определени енергии. Животните могат много лесно да усетят промени във вибрационния модел на тялото ни. Тъй като нашият домашен любимец ни обича, той ще абсорбира странните енергии, които му поднасяме. Ако не го разхождаме, не сме в контакт с хора или природа, той ще бъде претоварен с вредни и трудни енергии.

Домашните любимци не могат да издържат на много негативни излъчвания, нито в телата си, нито в средата, в която живеят.

Нашите домашни любимци наистина ни обичат. Те биха направили всичко възможно, за да ни угодят и да ни накарат да се чувстваме щастливи. Поради това, несъзнателно, те абсорбират негативни енергии от нас или всякакъв друг вид енергия, която идва при нас, като по този начин ни предпазват от болести, депресия, умора. Животните, които обикновено правят това, са кучета, но също и котки.

Ако искаме да предпазим домашните си любимци от болести, трябва да се грижим по-добре за вътрешния си свят – за емоциите, чувствата, мислите и нагласите си. Също така трябва да предпазим тялото си от някои енергийни атаки, идващи от външния свят; трябва да медитираме, да учим и да се свързваме с по-добри източници. Така тялото, домашният любимец и домът ни, заедно със семейството ни, ще ни бъдат дълбоко благодарни.

Какъв е духовният смисъл на това да искаш котка или куче?

Астрологически котките се свързват с нашата Луна, която представлява майчински чувства, грижа и любов. Хората ще изпитват нужда да имат котки, когато такива чувства не присъстват в живота им.

Кучетата се свързват със слънчевата енергия. Хората, които биха искали да имат куче, често търсят повече свобода, енергия и независимост. Децата ще почувстват нуждата да имат кучета, когато се нуждаят от повече компания и внимание.

Въпреки това, възрастните ще почувстват нуждата да имат кучета, когато търсят ново начало в живота.