ЦСКА потрепери, но продължи да лети! Годой спаси "армейците" срещу Ботев Пловдив с гол в края

ЦСКА постигна изключително ценен успех с 2:1 над Ботев Пловдив в двубой от 16-ия кръг на Първа лига. На Националния стадион "Васил Левски" Армстронг Око-Флекс завърши добра атака на "канарчетата", за да открие резултата още в шестата минута. Отборът на Христо Янев изтърва купа положения, преди в 72-рата минута Леандро Годой да изравни - 60 секунди след като Йоанис Питас пропусна дузпа. В добавеното време Кошмара донесе трите точки на "армейците", с които те събраха 25 и се изкачиха на петото място. Ботев е 11-и със 17 пункта.

ЦСКА обърна Ботев в края! Годой е големият герой!

Срещата стартира доста динамично. Гостите влязоха смело, което им се отблагодари в шестата минута. Неделев изведе по прекрасен начин Минков, който с едно намери Око-Флекс, а последният вкара на празна врата - 0:1. Двата отбора си рамениха по един точен изстрел чрез Ето'о и Неделев, преди в 21-вата минута Наумов да спре излезлия сам срещу него Илиев.

Пропуските за "армейците" продължиха да валят, докато "канарчетата" разчитаха на контраатаки, често приключващи в зародиш. Питас, Скаршем и Ето'о не съумяха да оползотворят добри ситуации. В края на полувремето Балоянис стреля в аут от дистанция.

През втората част доминацията на "червените" продължи. Удар с глава на Лапеня мина на сантиметри от целта. Маскоте пък не намери вратата при един от малкото шансове за Ботев. Наумов отрази шут на Мартино в 54-тата минута. Панайотов и Додай се присъединиха към списъка с направили пропуски.

В 69-ата минута главният съдия посочи бялата точка за игра с ръка на Коатенг. С изпълнението на дузпата за ЦСКА се нагърби Питас, който уцели греда. 60 секунди по-късно Годой изкупи греха на партньора си в нападение, засичайки пас на Ето'о. В заключителната фаза на срещата Наумов направи феноменално спасяване, отразявйки удар отблизо на Додай. Във втората минута от добавеното време Годой взриви домакинските фенове, като отново се извиси в наказателното поле -2:1!

