Любопитно:

Връчиха наградите "Грами" за латино музика. Кои изпълнители триумфираха

14 ноември 2025, 11:23 часа 308 прочитания 0 коментара
Връчиха наградите "Грами" за латино музика. Кои изпълнители триумфираха

Звездата на регетона Бед Бъни триумфира на церемонията за наградите „Грами“ за латино музика в Лас Вегас, като спечели отличието албум на годината за Debi Tirar Mas Fotos, предадоха АФП и Асошиейтед прес Пуерториканският певец получи пет статуетки от 12 номинации. Освен за албум на годината, той спечели в категориите за най-добро ърбан/ърбан фюжън изпълнение за DtMF, най-добро регетон изпълнение за Voy A Llevarte Pa Pr, най-добър ърбан албум и най-добра ърбан песен за DtMF.

След като благодари на семейството си и на всички, които са работили по албума, Бед Бъни завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“. Това са силни думи, които отдават почит на албума, който е и любовно писмо към острова му, отбелязва Асошиейтед прес.

Снимка: Getty Images

Още: Момичешка поп група е получила "хиляди" смъртни заплахи

Бед Бъди, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, наскоро приключи поредица от концерти в Пуерто Рико и по-късно този месец тръгва на световно турне. Не са предвидени спирки в САЩ, тъй като изпълнителят се опасява, че феновете му могат да бъдат преследвани от имиграционните власти, отбелязва АФП. Единственото изключение ще бъде шоуто по време на полувремето на Супербоул на 8 февруари в Калифорния. Това решение възмути привържениците на президента на САЩ Доналд Тръмп, които критикуват Бед Бъни, че пее изключително на испански език и размива границите между половете с облеклото и грима си, припомня АФП.

Музикантът обясни на испански език по телевизия Ен Би Си, че участието му на полуфинала на Супербоул е „победа“ за всички латиноамериканци в САЩ.

Отличените на церемонията

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Наградата за песен на годината отиде при Карол Джи, Андрес Хаел Кореа Риос и Едгар Барера за "Si Antes Te Hubiera Conocido". Алехандро Санс спечели приза за най-добър съвременен поп албум на годината за ?Y Ahora Que?, както и статуетката за запис на годината за Palmeras En El Jardin.

Снимка: Getty Images

Още: Никога не се слагам в рамка: Новата музикална сензация Елизабет в Студио Actualno (ВИДЕО)

Палома Морфи спечели приза за най-добър нов изпълнител.

Рафаел, който беше почетен като Личност на 2025 г., изпълни емоционално "Que Sabe Nadie" и "Mi Gran Noche", като покани публиката да пее заедно с него. Това стана, след като Карлос Сантана даде старт на музикалните изпълнения - по-конкретно, Малума изпя хита на Сантана от 1970 г. Oye Como Va заедно с легендарен китарист, информира Асошиейтед прес. След това и други изпълнители отдадоха почит на Сантана - Кристиан Нодал се присъедини за Corazon Espinoza, а „Групо фронтера“ представи съвместния си проект с виртуозния музикант от 2025 г. Me Retiro.

Снимка: Getty Images

На сцената се качиха също Айтана със своята типична електро-поп музика, Алехандро Санс изпълни няколко песни, сред които El Vino De Tu Boca и Las Guapas, а Рау Алехандро пренесе Пуерто Рико във Вегас с Khe?, бачатата Silencio, Falsedad и Carita Linda. След това Дани Лукс, Какало и Иван Корнехо представиха съвременни мексикански ритми. Пепе Агилар продължи със своите мариачи, изпълнявайки El Cihualteco и El Fuereno.

Още: Светлина в тъмното: Селена Гомес дава любов и подкрепа с новата си песен (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Карол Джи и легендата на мексиканската музика Марко Антонио Солис в дует изпяха романтичната балада Coleccionando Heridas.

Две от най-известните групи в регионалната мексиканска музика - "Групо Фронтера" и "Фуерса рехида", изпълниха съвместния си хит Me Jalo, след което публиката чу Marlboro Rojo. Тази песен е включена в последния албум на "Фуерса рехида" -111xpantia, пожънал успех тази година, допълва Асошиейтед прес.

Още: Защо Тейлър Суифт не получи нито една номинация за наградите "Грами"

Аржентинското дуо Ка7риел и Пако Аморосо бе отличено в категориите къс и дълъг музикален клип съответно за ‘#Tetas’ и за Papota, за алтернативна песен на годината за ‘#Tetas’, за алтернативен музикален албум за Papota и за поп песен за El dia del amigo. Дуото спечели общо пет"награди „Грами“ за латино музика, като се изравни с отличията, които взе Бед Бъни тази година.

Още: За света е суперзвезда, но за Тръмп е трън в очите: Защо Бед Бъни разгневи Белия дом с участието си на Супербоул?

Снимка: Getty Images

Наградите "Грами" за латино музика бяха раздадени за 26 път. Водещи на церемонията в Лас Вегас бяха Малума и Розелин Санчес, информира БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
музика латино Грами Карол Джи Бед Бъни Палома Морфи
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес