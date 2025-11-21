Екхарт Толе: Ако не се освободиш от робството на ума навреме, той ще те унищожи

Повечето хора все още са в капан в его формата на съзнание: отъждествяват се с ума и са подчинени на неговото управление. Ако не се освободят навреме от собствения си ум, той ще ги унищожи. Те ще изпитват нарастващо объркване, конфликти, насилие, болести, отчаяние, лудост. Егоистичният ум е като потъващ кораб. Ако не скочите от него, ще потънете с него. Колективният егоистичен ум е най-опасното, лудото и разрушително същество, което някога е съществувало на тази планета.

Неща, които трябва да изхвърлите от незабавно от дома си: Блокират паричния поток

Когато осъзнатостта се освободи от отъждествяването с телесни и умствени форми, тя се превръща в това, което бихме могли да наречем чисто или просветлено осъзнаване, или присъствие.

Това вече се е случило на няколко души и изглежда е предопределено скоро да се случи в много по-голям мащаб, въпреки че няма абсолютна гаранция, че наистина ще се случи. Повечето хора все още са в капана на его формата на съзнание: отъждествяват се с ума и са подчинени на неговото управление.

Още: Ясни знаци, че около вас има ангел

Ако не се освободят навреме от собствените си умове, ще бъдат унищожени от тях. Ще изпитват нарастващо объркване, конфликти, насилие, болести, отчаяние, лудост. Егоистичният ум е като потъващ кораб. Ако не скочите от него, ще потънете с него. Колективният егоистичен ум е най-опасното, лудото и разрушително същество, което някога е обитавало тази планета.

Какво мислите, че би могло да се случи на тази планета, ако човешкото съзнание остане същото, каквото е сега?

За много хора единственото убежище, което могат да намерят от собствения си ум, е от време на време да се оттеглят на ниво на съзнание, което се намира под мисълта. Всеки се оттегля на това ниво през нощта, по време на сън. Но това се случва до известна степен и благодарение на секса, алкохола и други наркотици, които успокояват прекомерната умствена активност.

Падането обратно до нивото на съзнание под ума, до нивото на предмисленото ниво на нашите далечни предци, животни и растения, не е реалистична възможност за нас. Не можем да се върнем назад. Ако човешката раса иска да оцелее, тя ще трябва да премине към следващия етап. Съзнанието еволюира в цялата вселена в милиарди форми.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 21 ноември

Така че, дори и да се провалим, това няма да има значение от космическа гледна точка. Нищо никога не се губи в съзнанието, така че съзнанието просто би се изразило в някаква друга форма. Но самият факт, че аз говоря тук, а вие слушате или четете тези думи, е ясен знак, че ново съзнание наистина пуска корени на тази планета.

Една източна поговорка гласи: „Учителят и ученикът заедно създават учението.“ Във всеки случай самите думи не са важни. Те не представляват Истината, а само сочат към нея.

Получавате важен знак: Какво означава, когато бяла котка пресече пътя ви?

Говоря от присъствието си и докато говоря, може би ще можете да се присъедините към мен в това състояние. Докато всяка дума, която изричам, има своя собствена история и, разбира се, идва от историята, така е и с целия език и думите, които ви говоря сега, носят високоенергийна честота на присъствие, съвсем отделна от значенията, които предават като думи.

Тишината е още по-мощен носител на присъствие, така че докато четете това или ме слушате да говоря, бъдете осъзнати за тишината между и под думите.

Още: Сигурни знаци, че притежавате мощна аура

Бъдете осъзнати за празнините. Слушането на тишината, където и да сте, е прост и директен начин да се почувствате в настоящето. Дори и да има шум, винаги има някаква тишина на заден план и между звуците. Слушането на тишината в момента създава дълбока тишина вътре във вас. Само тишината вътре във вас може да възприеме тишината навън.

И какво е тишината, освен присъствие, осъзнатост, свободна от мисловни форми? Тя е живото осъзнаване на това, за което говорим.