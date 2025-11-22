Войната в Украйна:

Праведникът на народите: Българинът, който се опълчи на Нацистка Германия и спаси 50 хиляди евреи

22 ноември 2025, 19:30 часа 221 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Димитър Пешев (1894–1973) е министър на правосъдието (между 1935 и 1936), а по-късно (1938–1943) — заместник-председател на Народното събрание. Той е българският политик, който използва авторитета и позицията си в правителството, за да спре депортацията на около 50 хил. български евреи — рядък случай на успешна политическа съпротива в съюзна на Германия държава по време на Втората световна война. През 1973 г. Световният център за възпоменание на Холокоста - Яд Вашем го обяви за "Праведник на народите". Пешев е обявен и за почетен гражданин на Израел, а през 1997 г. получава посмъртно най-високия български орден "Стара планина".

Март 1943 г. - действията на Димитър Пешев, с които десетки хиляди български евреи са спасени

Още: Патриархът на българската войска: Отявленият русофоб, който се разправи с проруските превратаджии

В началото на март 1943 г. Пешев получава сигнал от Кюстендил - група кюстендилски общественици (Асен Суичмезов, Владимир Куртев, Иван Момчилов, Петър Михалев) му изпращат известие на 8–9 март, че започва депортация на българските евреи. Съгласно подписаната тайна спогодба с Третия Райх близо 50 хиляди евреи от старите предели на България е решено да бъдат депортирани в Германия във връзка с т.нар. "Окончателно решение на еврейския въпрос" от 8 март 1943 г. Още на 9 март Пешев отива начело на делегация при вътрешния министър Петър Габровски и настоява изпълнението да бъде спряно — със заплаха за парламентарна интерпелация и правителствена криза. Резултатът е, че частичната операция е прекратена.

На 17 март Пешев инициира остро протестно писмо и до министър-председателя Богдан Филов. То е подписано от 43-ма депутати, при това всички от правителственото мнозинство, тъй като Пешев не иска подписката да бъде възприета като антиправителствен акт. Оригинали/факсимилета на документа се съхраняват в Яд Вашем и Европейската изследователска инфраструктура EHRI.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В резултат на това вътрешните депортации на евреи — български поданици в "старите предели" на държавата — са спрени. Междувременно обаче 11 343 евреи от Тракия и Македония (под българска окупация, без българско гражданство) са извозени от германците към лагерите на смъртта до края на март 1943 г.

Още: Българският генерал, който разгроми руснаците: Ще ги прогоним, тук е България!

Последствия за самия Пешев

Хуманното дело не остава без последствия за Димитър Пешев. Той е свален от пост, а Народното събрание го отстранява като зам.-председател на парламента.

Народен съд

Народният съд осъжда през 1945 г. Димитър Пешев на 15 години строг тъмничен затвор, 3 млн. лева глоба, конфискация на цялото му имущество и лишаване от граждански права, тъй като в месеците преди Деветосептемврийския преврат той има доблестта да осъди категорично действията на комунистите партизани, целящи да предадат България под съветска власт.

Иронията е, че адвокатите от еврейски произход Нисим Меворах и Давид Лиджи отказват да го защитават, но адвокат Йосиф Яшаров, също от еврейски произход, има куража да поеме защитата му - нещо, което става причина да бъде преследван от комунистическата власт, лишен от права и принуден да напусне България през 1948 г.

Още: Българският поет, загубил окото си при Дойран и убит при "справка" в полицията

Димитър Пешев излежава ефективно приблизително една година от присъдата си преди да бъде освободен по амнистия със застъпничеството на евреи с влияние в правителството.

Късно признание

През 1973 г. музеят на Холокоста Яд Вашем, създаден в Йерусалим през 1953 г. от израелската държава, който документира престъпленията, извършени срещу милиони евреи от нацистите и едновременно с това почита праведниците, спасявали евреи в този мрачен период от историята, му присъжда званието "Праведник на народите".

На 16 октомври 1998 г. Италия става първата държава в Европа, която отдава почит на Димитър Пешев с възпоменателно честване в италианския парламент.

Още: Най-четената българска писателка до 9 септември и най-добрият познавач на българското Средновековие

Днес името на Димитър Пешев носят площади и паметни плочи в България и чужбина. В родния му Кюстендил е уредена Къща-музей "Димитър Пешев", а през 1997 г. той е обявен и за почетен гражданин на града.

В негова чест е наименуван планинският рид Пешев на остров Ливингстън в Антарктика.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
българи политици Димитър Пешев български евреи Невъзпятите герои авторски
Още от Лица
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес