Киселова: И днес не бих допуснала референдум за еврото

И днес не бих допуснала разглеждане в зала предложението за референдум за еврото, каза бившият председател на Народното събрание (НС) и депутат от "БСП – Обединена левица" Наталия Киселова в предаването "Офанзива" по Nova News по повод решението на Конституционния съд, според което председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум.

Решението на Конституционния съд

Конституционният съд реши, че председателят на парламента няма правомощие да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум и да отклонява предложение. От пресслужбата на съда съобщиха, че „председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон". Оттам добавиха още, че това правомощие принадлежи единствено на Народното събрание.

"Решението на Конституционния съд имаше две искания към него. Едното беше по отношение на разпореждане от 13 май, а другото – искане за тълкуване“, каза още тя. Киселова допълни, че разпореждането, което е издала на 13 май, е било съгласувано с председателите на шест от деветте парламентарни групи.

Наталия Киселова посочи, че държавният глава е имал възможност да се обърне към председателския съвет, както правят народни представители или Министерският съвет в други случаи, тогава, когато разпореждането се спира. "Той реши да се обърне директно към Конституционния съд с ясното съзнание, че разпореждането не подлежи на конституционен контрол“, отбеляза тя.

Киселова коментира още, че както сега, така и през 2016 г. Конституционният съд не е отговорил на един въпрос, а именно "Когато има искане, което е противоконституционно или незаконосъобразно, как трябва да се постъпва и задължително ли трябва ли да влиза за обсъждане в комисии?". По думите ѝ, Конституционният съд "бяга" и не отговаря на този въпрос.

Киселова коментира и думите на президента Румен Радев, който нарече решението на Конституционния съд "победа на правото над произвола на политическата класа". "Може ли от противоправни действия да се черпи право?“, попита тя.