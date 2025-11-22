Деца лежат по болници: С малко пари можем да спестим много

Милиони левове, които държавата плаща всяка година за лечение на деца в болници, могат да бъдат спестени, ако бъде направена инвестиция в сезонна превенция и профилактика.

Този коментар направи д-р Стефан Стефанов, председател на сдружението "Жажда за живот" - Сливен. Той е част от инициативата "Цветно утре за нашите деца", от която се обърнаха към народните представители с настояване да бъдат осигурени безплатни сезонни противогрипни ваксини за всички деца до 7-годишна възраст.

Специалистът заяви, че превенцията е многократно по-евтина от лечението и след като има вече безплатни лекарства за най-малките, вече е ред и на профилактиката.

Още: Грипът настъпва: Неочаквани мутации ще ни ударят по-тежко

Милиони похарченин ненужно за болнично лечение

"В момента плащаме над 120 млн. лв. годишно за лечение на деца в болници, а за най-малките, до 3 години, разходът е до 50 млн. лв. Това са пневмонии, отити, бронхиолити, усложнения от грипа и други вируси. Всички тези състояния могат да бъдат предотвратени, ако имаме добра превенция", заяви д-р Стефанов.

По неговите думи противогрипните ваксини са около 28 лв. ,а сумата, която специалистите искат да се използва от бюджета, е около 4,2 млн. лв - "минимална част от това, което харчим за лечение".

Източник: Getty Images

Още: Ходене по мъките: Училища и детски градини отхвърлят децата с диабет

Искане за догодина, за тази вече е късно

Нашето искане е за догодина, обясни д-р Стефанов, тъй като през тази е пропуснат моментът за мащабна реорганизация, свързана с поставянето на противогрипните ваксини.

"Към този момент нямаме официален отказ нито от НЗОК, нито от двете парламентарни комисии. Изпратили сме писма до Комисията по здравеопазване, Комисията по бюджет и финанси, Министерството на здравеопазването, Надзорния съвет на НЗОК. Очакваме реакции", дипълни той.

Нашата цел е обхват около 20%, което е напълно реалистично, обясни още медикът.

Още: "Фармацевтите са изправени на нокти": Няма ваксини за деца

Държавата няма да прави допълнителен разход

Д-р Стефанов уточни, че системата няма да е необходимо да прави допълнителен разход.

Източник: БГНЕС

"Предлагаме противогрипните ваксини да се включат като подгрупа във вече съществуващия ред за безплатни лекарства за деца от 0 до 7 години. Там вече има средства, бюджет. Законът позволява и вътрешни преразпределения по групи. Не искаме нови пари и не натоварваме бюджета. Искаме да се използва по-умно това, което вече е заложено за 2026 г.", заяви той.

Експертът даде пример с програми като тази за безплатните антибиотици за деца, от която досега са се възползвали едва 700 деца. По думите му това също е ресурс, който остава неоползотворен.

Най-малките са най-опасни

Най-малките деца са основните разпространители на вирусите в обществото, отбеляза д-р Стефанов, цитиран от БНР.

Източник: БГНЕС

"Те боледуват по-често, ходят на градина, по-трудно спазват хигиенни мерки. Когато защитим тях, всъщност пазим техните баби, дядовци, бременни жени, хората с хронични заболявания. Това е обществена защита", заяви той.

И добави, че почти всички европейски страни вече ваксинират децата срещу грип, а ние изоставаме.