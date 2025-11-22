Студио Actualno:

Деца лежат по болници: С малко пари можем да спестим много

22 ноември 2025, 18:00 часа 183 прочитания 0 коментара
Деца лежат по болници: С малко пари можем да спестим много

Милиони левове, които държавата плаща всяка година за лечение на деца в болници, могат да бъдат спестени, ако бъде направена инвестиция в сезонна превенция и профилактика.

Този коментар направи д-р Стефан Стефанов, председател на сдружението "Жажда за живот" - Сливен. Той е част от инициативата "Цветно утре за нашите деца", от която се обърнаха към народните представители с настояване да бъдат осигурени безплатни сезонни противогрипни ваксини за всички деца до 7-годишна възраст.

Специалистът заяви, че превенцията е многократно по-евтина от лечението и след като има вече безплатни лекарства за най-малките, вече е ред и на профилактиката.

Още: Грипът настъпва: Неочаквани мутации ще ни ударят по-тежко

Милиони похарченин ненужно за болнично лечение

"В момента плащаме над 120 млн. лв. годишно за лечение на деца в болници, а за най-малките, до 3 години, разходът е до 50 млн. лв. Това са пневмонии, отити, бронхиолити, усложнения от грипа и други вируси. Всички тези състояния могат да бъдат предотвратени, ако имаме добра превенция", заяви д-р Стефанов.

По неговите думи противогрипните ваксини са около 28 лв. ,а сумата, която специалистите искат да се използва от бюджета, е около 4,2 млн. лв - "минимална част от това, което харчим за лечение". 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Getty Images

Още: Ходене по мъките: Училища и детски градини отхвърлят децата с диабет

Искане за догодина, за тази вече е късно

Нашето искане е за догодина, обясни д-р Стефанов, тъй като през тази е пропуснат моментът за мащабна реорганизация, свързана с поставянето на противогрипните ваксини.

"Към този момент нямаме официален отказ нито от НЗОК, нито от двете парламентарни комисии. Изпратили сме писма до Комисията по здравеопазване, Комисията по бюджет и финанси, Министерството на здравеопазването, Надзорния съвет на НЗОК. Очакваме реакции", дипълни той.

Нашата цел е обхват около 20%, което е напълно реалистично, обясни още медикът.

Още: "Фармацевтите са изправени на нокти": Няма ваксини за деца

Държавата няма да прави допълнителен разход

Д-р Стефанов уточни, че системата няма да е необходимо да прави допълнителен разход.

Източник: БГНЕС

"Предлагаме противогрипните ваксини да се включат като подгрупа във вече съществуващия ред за безплатни лекарства за деца от 0 до 7 години. Там вече има средства, бюджет. Законът позволява и вътрешни преразпределения по групи. Не искаме нови пари и не натоварваме бюджета. Искаме да се използва по-умно това, което вече е заложено за 2026 г.", заяви той.

Експертът даде пример с програми като тази за безплатните антибиотици за деца, от която досега са се възползвали едва 700 деца. По думите му това също е ресурс, който остава неоползотворен.

Най-малките са най-опасни

Най-малките деца са основните разпространители на вирусите в обществото, отбеляза д-р Стефанов, цитиран от БНР.

Източник: БГНЕС

"Те боледуват по-често, ходят на градина, по-трудно спазват хигиенни мерки. Когато защитим тях, всъщност пазим техните баби, дядовци, бременни жени, хората с хронични заболявания. Това е обществена защита", заяви той.

И добави, че почти всички европейски страни вече ваксинират децата срещу грип, а ние изоставаме.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Грип деца болнично лечение противогрипни ваксини
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес