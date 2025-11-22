Бунт срещу зонирането: Защо разширението на зелената зона доведе до ескалация на напрежението в столицата

Напрежението в столичните квартали ескалира, след като протестиращи жители на „Хаджи Димитър“ и „Сухата река“ пристъпиха към радикални действия, блокирайки с жива верига ключовото кръстовище на моста „Чавдар“. Недоволството е насочено срещу решението за двойно увеличение на таксите за паркиране и необявеното разширение на платените зони за сметка на жилищните райони.

Гражданите настояват за незабавно преразглеждане на решението, което обхваща района „Подуене“, и търсят обяснение за наложените промени.

ОЩЕ: Протести в София срещу по-скъпото паркиране (ВИДЕО)

Необсъдено зониране три липса на инфраструктура

Основното възмущение на протестиращите е свързано с липсата на прозрачност и обществено обсъждане преди въвеждането на т.нар. „Зелена зона“ в техните квартали.

„Никой не ни е питал дали искаме зелена зона тук. Районът е превърнат в платена зона без обществено обсъждане, при липса на нова инфраструктура, нормални улици и улично осветление“, заяви Елена Рангелова, жител на „Подуене“.

Тя подчерта, че вместо да инвестира в подобряване на градската среда, Общината въвежда нови такси, които поставят хората в абсурдна ситуация. Рангелова даде пример, че е принудена да плаща за паркиране на няколко различни улици, включително когато отива да вземе детето си от детска градина.

ОЩЕ: Паркомясто за всеки? Терзиев: Няма как да стане

Неусвоени средства и съмнения за разходването им

Към проблема с новите такси се прибавят и сериозни обвинения за финансово управление в района. Протестиращите повдигнаха въпроса за неусвоени средства от 2023 година, които са били предназначени за изграждане на улици и детски площадки.

„В района има неусвоени средства от 2023 година – пари за улици и детски площадки, а сега се събират нови, които по думите на „Спаси София“ ще отиват за заплати на служители. Това е нелогично и не разбираме защо трябва да плащаме“, допълни Рангелова, поставяйки под съмнение ефективността на местната администрация.

Искане за среща и заплаха за ежедневна блокада

Основното искане на жителите е за незабавна среща с кмета на район „Подуене“, за да бъде потърсено обяснение и да бъде преразгледано решението за разширената платена зона.

След като блокираха движението, протестиращите се заканиха да продължат с ежедневните блокади на моста „Чавдар“, докато решението за „Подуене“ не бъде преразгледано и коригирано в тяхна полза. „Ще протестираме всеки ден и ще ставаме все повече“, заяви категорично друга протестираща.

Напрежението остава високо, като жителите дават ясен сигнал, че няма да отстъпят пред, както го наричат, „данък паркиране“, наложен без тяхното съгласие и при липсата на адекватна инфраструктура.

ОЩЕ: Ние нямаме улици, вие ни правите зона: Протестиращи блокираха моста "Чавдар" (ВИДЕО)