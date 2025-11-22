Студио Actualno:

Зеленски нареди одит на украинския отбранителен сектор

22 ноември 2025, 19:05 часа 237 прочитания 0 коментара
Отслабен от корупционен скандал, в който е замесен негов приближен, украинският президент Володимир Зеленски обяви одит на отбранителния сектор, въпреки продължаващото руско нашествие в страната."Беше подготвено решение за цялостна проверка на държавните предприятия в областта на отбраната и съответните договори", заяви Зеленски в Телеграм. Евентуалните "констатирани нарушения ще бъдат предадени на властите, отговарящи за борбата с корупцията", допълва той.

Корупционен скандал за 100 милиона долара

Това съобщение идва в момент, когато президентството е дестабилизирано от разкритието за корупционен скандал за близо 100 милиона долара в украинския енергиен сектор, който вече е засегнат от руските удари.

Според антикорупционните служби, предполагаемият автор на тази схема за присвояване на средства е Тимур Миндич, близък приятел на Зеленски и негов бивш бизнес партньор, който напусна Украйна малко преди скандала. Случаят доведе до засилване на политическите борби в Киев, като основният съперник на Володимир Зеленски, бившият президент Петро Порошенко, поиска тази седмица оставката на цялото правителство.

Миндич и друг заподозрян, също укриващ се, Александър Цукерман, бяха добавени днес към списъка на издирваните от Украйна лица, съобщи министерството на вътрешните работи.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
одит отбрана корупционни сделки Володимир Зеленски война Украйна
