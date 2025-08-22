Без да каца: Ето коя птица може да лети цели 10 месеца

Защо природата е избрала такъв начин на живот?

В света на животните има неща, които звучат почти като научна фантастика. Жаби, които замръзват през зимата и оживяват напролет. Октоподи, които сменят цвета и формата си за части от секундата. А в царството на птиците? Там господар на екстремното оцеляване и движение без прекъсване е обикновеният бързолет (Apus apus).

На пръв поглед това е скромна черна птица, подобна на лястовица. Но всъщност е летяща машина, създадена от природата за въздушен живот, при това почти без кацане. И не, това не е преувеличение, бързолетите могат да летят почти непрекъснато в продължение на 10 месеца, без да се докосват до земята!

Нека надникнем в това феноменално поведение и разберем как е възможно и защо науката все още е в благоговение пред тези летящи чудеса.

На външен вид бързолетът не се отличава особено. Той е дребна птица, тъмна на цвят, с дълги, остри като сърп криле и раздвоена опашка. Но не се подвеждайте по скромната ѝ визия. Това е една от най-бързите и най-издръжливи птици на планетата. Може да достигне скорост до 112 км/ч и прекарва почти целия си живот във въздуха.

Разпространена е из цяла Европа, включително и в България, а през есента отлита към субсахарска Африка. Интересното е, че когато замине от Европа, тази птица може да не докосне земята до следващата пролет. Десет месеца, прекарани изцяло във въздуха – ядене, сън, съвкупление и движение – всичко се случва в полет.

Как учените откриха въздушния маратонец?

Историята започва с малки, леки уреди, наречени геолокатори, прикрепяни към гърба на птиците. През 2013 г. шведски орнитолози публикуват изследване, което буквално шокира научната общност: след анализ на данни от няколко години, те установяват, че бързолетите прекарват около 99% от времето си във въздуха, като не кацат дори през нощта!

Оказва се, че тези птици летят непрекъснато от август до май, като само за кратко слизат на сушата през размножителния сезон, когато строят гнезда и отглеждат малките си.

Как е възможно да не кацат?

На пръв поглед звучи невъзможно – как една птица се храни, спи или почива, без да спре да лети? И все пак, бързолетът е намерил начин.

1. Хранене във въздуха

Тези птици се хранят с насекоми, които улавят в полет – мравки, комари, мушици. Събират се във високи слоеве на атмосферата, където могат да следват облаци от летящи насекоми. Бързолетите буквално „събират“ храна с отворена човка, като прелитат през рояци.

2. Сън на крило

Една от най-невероятните адаптации на бързолета е способността да спи, докато лети. Учените смятат, че това се случва благодарение на полусферичния сън – състояние, при което едното полукълбо на мозъка почива, докато другото остава активно, за да контролира полета.

През нощта бързолетите се издигат на височина от над 2 километра и плавно се спускат, като през това време „подремват“. На сутринта отново се издигат и повтарят цикъла.

3. Размножаване – единствената причина да се върнат на земята

Бързолетите слизат от небето само когато е време за размножаване. Те използват цепнатини в сгради, под стрехи или скални ниши, за да създадат гнезда. След като малките се излюпят и укрепнат, цялото семейство отново излита – и небето отново става техен дом.

Защо природата е избрала такъв начин на живот?

Възможността да останеш във въздуха почти непрекъснато дава на бързолета големи предимства:

• Избягване на хищници: Докато е във въздуха, птицата е далеч от всички наземни и въздушни врагове.

• Хранене: В движение, бързолетът има достъп до големи площи за лов.

• Регулира температурата: Като лети на различна височина, избяхва горещини, студ или лошо време.

• Икономия на енергия: Дългият планерски полет с минимално движение на крилете е енергийно ефективен за тази птица.

Има ли други такива птици?

Макар и уникален по своята издръжливост, бързолетът не е единствената птица, която прекарва дълго време във въздуха. Албатросите например могат да останат в открития океан месеци наред, а някои видове стрижи (близки до бързолетите) също демонстрират подобно поведение. Но бързолетът държи световния рекорд – 10 месеца без нито едно кацане. Несравним.

Летящата легенда на небето

В свят, в който технологиите търсят все по-съвършени летателни апарати, природата отдавна е създала нещо, което човешкият ум трудно възприема – птица, която може да живее, лети, храни се и спи във въздуха месеци наред.

