ФИФА отличи най-добрите за годината: Дембеле е №1

16 декември 2025, 20:07 часа 351 прочитания 0 коментара
Международната футболна асоциация ФИФА раздаде своите награди на най-добрите през изминалата година. Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле беше избран за №1. Той има основна заслуга за спечелване на Шампионската лига от "принцовете", които победиха с категоричното 5:0 Интер на финала. Дембеле завоюва и "Златната топка" през 2025-а. Неговият треньор Луис Енрике пък грабна приза за №1 сред наставниците.

Наградите FIFA The Best

Испанецът изведе столичани до требъл - титла, купа на Франция и триумф в Шампионската лига. Айтана Бонмати триумфира при жените. Състезателката на Барселона и испанския национален отбор се отличи с наградата за трети пореден път. Халфът на каталунците изведе отбора до требъл на домашната сцена и до финал в Шампионската лига. 27-годишната Бонмати спечели "Златната топка" при дамите за трети последователен сезон, помагайки на Испания да достигне до мача за трофея на Евро 2025.

Сарина Вигман, която е начело на английския национален отбор, получи наградата за треньор номер 1 при жените. Вигман триумфира с титлата на Европейския шампионат през лятото със състава на Англия. Призът за вратар номер 1 отиде при Джанлуиджи Донарума, а при жените победителка е Хана Хамптън. Наградата "Пушкаш" е за Себастиан Монтиел. Еквивалентът на този приз при жените, който носи името на бразилската легенда Марта, бе спечелен от Лизбет Овале, която играе в Тигрес.

Ето ги и най-добрите 11 при мъжете: 

Джем Юмеров
