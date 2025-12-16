Войната в Украйна:

Румънско-български консорциум ще изгражда скоростния път Бакъу – Пятра Нямц

Румънската Национална компания за инвестиции в пътища (CNIR) възложи днес на румънско-български консорциум договора за проектиране и строителство на скоростен път Бакъу – Пятра Нямц, като печелившата оферта възлиза на 5,17 милиарда леи (без ДДС). Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

Според прессъобщение на Национална компания за инвестиции в пътища консорциумът се състои от Danlin XXL (водеща фирма) Букурещ, Groma Hold (България), Intertranscom Impex SRL, Evropski Patisha и Предприятието за пътно и магистрално строителство, а договорът може да бъде подписан, ако не бъдат подадени възражения.

Скоростният път ще свързва Пятра Нямц с магистрала „Молдавия“ (A7) и е с дължина 51 километра. Срокът за завършването му е 48 месеца (12 месеца за проектиране и 36 месеца за строителство), с петгодишна гаранция за строителните работи.

„В критериите за възлагане бяха присъдени допълнителни точки на изпълнителя, който наема безработни лица от окръзите Бакъу и Нямц, като в проучването за осъществимост се предвижда, че общата необходима работна сила за целия срок на строителството е 1800 души“, каза генералният директор на Национална компания за инвестиции в пътища Габриел Будеску.

Скоростният път ще включва 30 съоръжения (мостове, надлези, виадукти) с обща дължина от приблизително 16 километра. От тези 30 съоръжения две надхвърлят 1000 метра, единият от които е 1072-метровият виадукт при възела с магистрала А7, участък Бакъу - Пашкани.

