Чаят боба и всичко за това колко е забавен и полезен

Ето всичко, което някога сте искали да знаете за боба, забавния и персонализиран тайвански чай с балончета.

Когато чаят с балончета за първи път е бил представен на Запада, е можело да се сдобиете с него само в китайските и корейските магазини в кварталите на големите градове. И докато азиатците и американци пият чай с балончета от десетилетия, тази любима тайванска напитка непрекъснато набира световна популярност.

Малко факти за храните: Пазарът на чай боба е бил оценен на малко над 2 милиарда долара през 2019 г. и се очаква да надхвърли 3 или 4 милиарда долара до 2027 г. Но какво представлява точно той?

Класическият чай с балончета е черен чай, сварен с мляко и захар, след което се излива върху топчета лед и тапиока. Но може да се предлага в набор от други вкусове, като се използва база от всичко - от зелен чай, или друг чай с насипни листа, до пресен плодов сок и включва забавни гарнитури като мочи.

С допълнителното забавление от поглъщането на сладки и дъвчащи топчета тапиока през цветна широка сламка, чаят с балончета е като напитка и десерт, комбинирани в едно естетически приятно лакомство. За тези, които все още не са го вкусили, тогава е абсолютно задължително да опитате.

Кога е създаден чаят с балончета?

Изобретен в чайните на Тайван през 80-те години на миналия век, чаят с боба има сравнително кратка история, като се имат предвид вековете на пиене на чай в Азия. Ще го намерите под няколко имена: чай с балончета, boba, boba naicha и чай с мляко.

Оттогава чаят с балончета изминава дълъг път по отношение на разнообразието, креативността и наличността. Тъй като се появяват все повече и повече магазини за подобен чай, виждаме иновативни комбинации от вкусове, вкусни гарнитури и подходящи за вегани и органични опции. Дори и да не можете да пътувате чак до Тайпе, можете да получите пресен чай с балончета, доставен точно до прага ви в много големи градове. Можете дори да си купите комплекти за чай с балончета, идеалният подарък за любителите на чая и боба фанатиците.

Какво е чай с балончета и защо е толкова популярен?

Боба започва с чаена основа – черен, зелен, матча или някакъв друг вид.

Напитката се приготвя чрез наливане на топчета тапиока в чаша и отгоре налива сладкият млечен чай. Някои магазини използват машина за запечатване на чашата с нагрят целофан, така че да е лесно да се носи наоколо, без да се разлива.

Пиенето му си е изживяване. Това е супер забавна и пристрастяваща комбинация, с еластична текстура, напомняща на мочи или захаросани желета.

Какво представляват въпросните „бобчета“?

Известни са още като перли от тапиока, балончета или боба. Изработени от нишесте от тапиока, извлечено от корен от маниока, тези топчета с размер на джаменки са естествени и без глутен. Традиционните черни перли, които засмуквате със сламката, се варят и карамелизират, но започват да са бели и относително безвкусни. Те получават красивия си тъмен цвят от накисване в карамелизиран кафяв захарен сироп.

Чаените топчета трябва да се накиснат за точно определено време, за да се получи правилната консистенция и свежест. Варенето на тапиоката твърде дълго ги прави меки и безформени. Оставянето им да седят твърде дълго ги прави трудни и невъзможни за дъвчене.

Източник:

Fortune Business Insights: “Bubble Tea Market”

The Frontiers of Society, Science and Technology: “What Makes Bubble Tea Popular? Interaction between Chinese and British Tea Culture”