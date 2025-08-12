Как методът на Декарт ни помага при вземане на трудни решения?

Какво НЯМА да се случи, ако това НЕ се случи?

Вземането на важни решения не става лесно: труден избор, милион възможности, предимства, препятствия и перспективи. За да вземете предвид всичко и да подходите балансирано към труден въпрос в бизнеса, психологията и личния живот, използвайте методът на Декарт. Какво е това и как да го използвате, за да имате полза.

Какво е квадратът на Декарт?

Квадратът на Декарт е техника за вземане на решения. Изобретена е от Рене Декарт, философ и математик. Технологията е проста, не отнема много време и ви помага бързо да се концентрирате върху основното. Когато преминете през всеки блок от квадрата на Декарт, вие разплитате заплетеното кълбо от мисли, за да стигнете накрая до оптималното решение.

Квадратът разделя разсъжденията на 4 блока:

• какво ще се случи, ако приложа хипотезата на практика;

• какво ще се случи, ако не направя това;

• какво няма да се случи, ако го направя така или иначе;

• ако не направя това, тогава какво няма да се случи.

Докато формулирате мислите си, правейки списък за всеки въпрос, стигате до заключение защо хипотезата е вярна или невярна. И най-важното - дали си струва да харчите време и пари за нея. Техниката се използва не само в бизнеса: квадратът на Декарт е толкова популярен в психологията, колкото и в маркетинга, образованието и решаването на лични дилеми.

Как да използваме метода на Декарт?

Нека разгледаме реален пример. Магазинът „Spring ON“ се занимава с офлайн продажби на флористика: букети, цветя, стайни растения. Магазинът е малък - не работи с куриерска услуга, няма социални мрежи и свързани услуги (картички, бонбони). Собственикът на търговския обект интуитивно усеща, че е време за развитие и излага хипотеза, че сътрудничеството с куриерската услуга ще има положителен ефект върху бизнеса, а именно:

• Увеличаване на броя на поръчките. Услугата ще обхване повече клиенти в града и региона. Това ще бъде и първата стъпка в развитието на омниканалността. Следващият етап е създаването на уебсайт и социални мрежи, техният анализ и мащабиране.

• Увеличение на средната продажба. Планирано е доставката да работи с минимална поръчка от 60 лв.

• Конкурентно предимство. Купувачите ще получат пресни цветя в деня на поръчката.

Работата с доставка ще помогне на „Spring ON“ да поддържа цените на пазарното ниво и да не отписва някои цветя като естествен брак. В крайна сметка, тогава повече букети ще бъдат доставени веднага след изработката им, те няма да лежат в склада и да вехнат.

За да разберем дали си струва да въведем доставка на този етап, използваме метода на Декарт с квадрата.

Какво ще стане, ако това се случи?

Предимствата на предприемач, решил да доставя цветя до вратата на клиента:

• продажбите ще се случват по-често;

• разходите за продавачи, наем, електричество ще намалеят (спрямо увеличените продажби), което означава, че цените няма да се повишат;

• Това е удобно за клиентите, ако не искат да ходят до магазина или ако искат да зарадват получателя с неочаквана изненада;

• тези, които вече са свикнали с доставката на продукти, храна или услуги на място, по-скоро ще предпочетат доставката на цветя;

• Ако хипотезата проработи, ще бъде възможно значително по-евтино мащабиране и организиране на доставка до няколко града в региона.

Какво ще стане, ако това НЕ се случи

Ако никой не приложи хипотезата, ще има и предимства:

• няма да е необходимо да се преминава през бюрократичния процес на формализиране на сътрудничеството с куриерската служба;

• няма да се налага да плащате за услугите на компанията;

• Няма да е необходимо да наемате служители, които да сглобяват букети за вкъщи и да обработват обаждания.

Какво НЯМА да се случи, ако приложа хипотезата?

Ако предприемачът реализира идеята си, ето някои фактори, които ще развалят резултата:

• служителите ще работят повече и ще се уморяват по-бързо;

• Ще има разходи за доставка и плащане на външния изпълнител, както и на служителите, участващи от страна на фирмата.

Какво НЯМА да се случи, ако това НЕ се случи?

Ето какво ще загуби един собственик на магазин, ако не започне да сътрудничи с куриерска служба:

• постепенно клиентите, свикнали с доставки, ще преминат към конкурентни магазини;

• Малките магазини ще загубят от веригите бутици за цветя, което означава, че „Spring ON“ ще се превърне от малко атмосферно магазинче в магазин за цветя, който е нужен само на жителите на близкия район.

Предимства и недостатъци на метода на Декарт

Същността на технологията на квадрата на Декарт е визуално да се види как се образува решение в хода на отражението. Ето основните ѝ предимства:

• бързо и лесно е - не се изисква подготовка или оборудване, просто вземете химикал и хартия и си освободете половин час;

• той е универсален и подходящ за бизнес, образование и личен живот;

• методът е уместен, защото предоставя само рамка за мислене, докато вие сами записвате детайлите и спецификите всеки път, от нулата, в съответствие с текущата ситуация.