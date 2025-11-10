Църквата почита голям светец на 11 ноември: Какви са обичаите и забраните на този празник

Какво е забранено и какво е разрешено да правите на 11 ноември

Утре, 11 ноември, църквата почита голям светец - свети великомъченик Мина е един от най-почитаните светци в Кипър. В иконографията образът на Свети Мина е на светец воин. Тези икони, по композиция и иконографски стил, са много подобни на познатите икони на Свети Георги Победоносец и Свети Димитър. Ето какви са традициите и забраните, свързани с този църковен празник.

Житие на св. Мина

Св. Мина е роден през трети век в Египет. Той посвещава близо две десетилетия на военна служба, служейки в римския корпус. Съвместното управление на могъщите императори Максимиан и Диоклециан наближава, носейки със себе си труден период на засилено преследване на християните. Започват масови репресии не само срещу проповедници, но и срещу цели християнски общности.

През това време, виждайки безчовечността на политиката на римските власти, Мина, нежелаейки да върши по-нататъшно зло, напуска армията. Той се оттегля в планините и става отшелник. Прекарва години в молитва, пост и духовно израстване. Чувствайки се овластен да помага и спасява ближните си, Мина се завръща и започва да проповядва, осъждайки римската администрация и осъждайки езическите традиции. След известно време Мина е изпратен на показен процес, където осуетява всички опити на съдиите да го принудят да промени вярванията си. Той претърпява ужасни мъчения и след това е обезглавен, а тялото му изгорено.

Свети Мина е на изключителна почит в Гърция, Кипър и у нас, а иконите му се смятат за чудотворни. Денят на Свети Мина се чества на 11 ноември. Най-почитаната икона на Свети Мина е почитана с многобройни дарове от енориашите - златни бижута. Хората идват тук, за да поискат здраве и материално благополучие.

Забранено е да се карате или да изяснявате взаимоотношения си - на този ден е важно да запазите мира в семейството.

След залез слънце работата е забранена - това „отваря вратата“ към умора, леки заболявания и безсъние. Не се препоръчва да се вземат заеми или да се вземат пари назаем, за да не се „изнесе“ богатството от къщата преди започването на зимата.

Св. Мина е покровител на майките, децата, вдовиците, бременните жени и жените, които искат да заченат дете.

В Обрадовския манастир до София се намира чудодейна икона на светеца, която е помогнала на много хора да открият правилния партньор, както и на много жени да се сдобият с рожба.

Въпреки че няма специални изисквания за ястията на трапезата на този ден, добре е на нея да се сложи питка и нещо сладко за децата.

Според народните вярвания от този ден нататък есента „се бори“ със зимата и времето се променя драстично. Това е последният ден от сезона.

