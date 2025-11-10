Путин им обеща работа в хотел, а ги взе да сглобяват дронове: Африканска страна търси свои момичета, затворени в Русия

Източноафриканската държава Малави се опитва да проследи къде се намират млади жени, за които се твърди, че са били привлечени в Русия с обещания за работа в хотели, но всъщност са били принудени да сглобяват дронове "камикадзе", използвани от режима на диктатора Владимир Путин за нападения срещу Украйна. Така Малави става засега последната от нарастващия брой африкански страни, които съобщават за подобни случаи, свързани с руска инициатива за набиране на кадри, известна като "Алабуга Старт".

Млади жени от Африка, Азия и Латинска Америка затворени в "Алабуга"

Програмата рекламира възможности за работа и обучение в специалната икономическа зона "Алабуга" в град Елабуга, намиращ се в Република Татарстан (съставна част на Руската федерация). Инициативата обаче привлича световното внимание, след като множество разследващи доклади посочиха, че стотици млади жени са били наети с обещания за стипендии, а вместо това са затворени да сглобяват дронове "Шахед" в тежки фабрични условия.

Твърди се, че схемата е насочена към жени на възраст от 18 до 22 години, предимно от Африка, но също от Латинска Америка и Югоизточна Азия.

Руското разследващо издание „Протокол“ твърди, че от 2022 г. насам са наети около 350 жени от 40 държави, като се планира броят им да бъде увеличен до 8500. Сред наетите има жени от Малави, Ботсвана, Кения, Уганда, Нигерия, Руанда, Южен Судан, Южна Африка, Танзания, Замбия и Зимбабве.

Други оценки сочат, че броят може да е по-висок. През май американското издание The Wall Street Journal съобщи, че над 1000 жени са били наети от цяла Африка, за да работят в оръжейните заводи в зона "Алабуга".

Военното разузнаване на Украйна (ГУР) е изчислило, че заводът в Татарстан произвежда около 300 дрона "Шахед"-136 на ден, а през миналата година от неговите поточни линии са излезли над 6000 бойни дрона и хиляди безпилотни апарати примамки.

Африканските държави разследват усилено

През август Южна Африка обяви разследване на схемата и предупреди гражданите си да не се записват. Ботсвана и Намибия започнаха подобни разследвания.

В Малави въпросът излезе на дневен ред през октомври, когато посланикът на страната в Русия Джоузеф Мпинганджира заяви пред местните медии, че руски служители са донесли официално в офиса му формуляри за кандидатстване, свързани с "Алабуга Старт", очаквайки от него да "прокара въпроса".

Офисът на Human Rights Watch в Южна Африка заяви пред вестник Nyasa Times, че се консултира с колеги в Москва, за да провери твърденията, че малавийски жени са били наети в програмата. Местната наблюдателна организация Консултативен комитет за правата на човека (HRCC) обяви, че вече е се е свързала с правителствени служители за разяснения. "Обсъдихме това с отговорните министри, но изглежда, че дори правителството не е наясно, че някои малавийски момичета са затворени във фабрика за производство на дронове", заяви председателят на комитета Робърт Мквезаламба, цитиран от TVP World.

Снимка: украинска атака на фабриката в Елабуга, принтскрийн от Telegram канала ASTRA

Източници в парламента на Малави казват пред Nyasa Times, че депутатите подготвят предложение за официално повдигане на въпроса. Един от тях посочва, че намерението е да се поискат отговори за това как са били наети младите жени. "Не можем да мълчим по този въпрос, защото той засяга живота на граждани", казва законодателят. "Трябва да бъдат открити онези, които са им помогнали да пътуват под претекст за академични стипендии или възможности за работа".

Чуждестранна работна ръка за войната на Путин в Украйна

Русия все повече се обръща към чуждестранни граждани, особено от африкански страни, за да поддържа своята военнопромишлена база. Причината - страната се сблъсква с недостиг на работна ръка, причинен от военната мобилизация и нарастващата икономическа изолация. Анализатори казват, че това е част от по-широка стратегия на Кремъл за възстановяване на работната сила, стимулиране на военното производство и разширяване на политическото и икономическото влияние в страните от Глобалния юг.

Институтът "Робърт Лансинг" - мозъчен тръст, който анализира глобалните заплахи с акцент върху хибридната война, написа миналата година, че докато "Москва критикува Запада за колониализма в своята пропаганда, тя активно експлоатира не само природните ресурси на Африка, но и нейното население – жертви на икономически кризи – чрез измама".

Откакто започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., Русия е обвинявана и в използване на измамни тактики, за да привлече чужденци да се присъединят към армията ѝ: Непал към Путин: Върни вербуваните за войната непалци и плати компенсации за загиналите.