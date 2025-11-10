Лична неприязън: Баба блъсна момиче на релсите в метрото (ВИДЕО, 18+)

Възрастна жена не успяла да сдържи нервите си и блъснала дете на релсите на метрото. Инцидентът е станал в Москва на станция Таганска. Пенсионерката направила забележка на момичето за това, че говорела твърде високо. Когато не видяла реакция възрастната жена бутнала момичето от платформата. Детето успява да се качи обратно, не е пострадало. В момента се намира при семейството си.

Обвинение

Срещу бабата е образувано наказателно дело за опит за убийство. Тя е задържана, има искане да бъде арестувана. Телеграм-каналът на Интерфакс съобщава, че възрастната жена е от Краснодар. Тя е на 64 години.

Причината

По информация на представител на вътрешното министерство на Руската федерация, 64-годишната жена е блъснала момичето заради "силен смях и погледи към нея." В момента на инцидента момичето било с родителите си, които й помагат да се покатери обратно на платформата. Инцидентът е станал непосредствено преди идването на влака на станцията, съобщи ТАСС.

