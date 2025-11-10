Учени откриха следи от живот в съседна галактика

Откритието е направено в регион на образуване на звезди близо до мъглявината Тарантула в Големия Магеланов облак, близка галактика джудже. С помощта на космическия телескоп „Джеймс Уеб“ астрономите откриха сложни органични молекули, за които се смята, че са основата на живота, около формираща се звезда извън нашия Млечен път. Резултатите от това откритие са публикувани в Astrophysical Journal Letters.

Ново откритие на учените за живот извън нашата галактика

Изследователката Марта Севило от Университета на Мериленд и нейният екип използваха инструмента в средния инфрачервен спектър на телескопа Webb, за да изучат областта на образуване на звезди N158, близо до мъглявината Тарантула в Големия Магеланов облак, близка галактика джудже. Този обект се намира на приблизително 163 000 светлинни години от нас.

Откриха голям газов мост, който свързва две галактики джуджета

Проучването откри сложни органични молекули, замразени в прахови зърна, обграждащи масивна протозвезда, наречена ST6. Тези молекули, които съдържат повече от шест въглеродни атома, служат като прекурсори на аминокиселини и захари, които са ключови компоненти на живота, какъвто го познаваме. Това, което прави това откритие революционно, не е само местоположението, но и формата на самите молекули. Тези съединения са открити в ледената си фаза, преди да се нагреят и да се освободят като газове в по-късните етапи на звездообразуване.

Освен това, астрономите открили признаци за образуване на гликолалдехид, предшественик на рибозата, градивен елемент на РНК.

Чуйте звездите на галактиката Андромеда в зловещо видео на НАСА

„Откритието остава неубедително, тъй като са необходими допълнителни лабораторни спектри, за да се потвърди“, отбеляза Севило. Професор Алекс Елъри от университета Карлтън смята, че извънземни цивилизации може вече да са посещавали Слънчевата система и следи от тяхното присъствие могат да бъдат открити близо до Земята.

Интересно предположение е, че напредналите цивилизации може да са оставили „дарове“ на Луната – технологични артефакти, които биха могли да бъдат намерени в близост до места за добив на ресурси.

Прочетете също: "Скитаща планета" поглъща газ и прах с невероятна скорост