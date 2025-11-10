Войната в Украйна:

"Проблемите тепърва започват": Харизанов сравни заседанието за "Лукойл" с реклама на лекарства

10 ноември 2025, 08:55 часа 258 прочитания 0 коментара
"Проблемите тепърва започват": Харизанов сравни заседанието за "Лукойл" с реклама на лекарства

Тепърва ще има нужда от още доста заседания, тъй като започват проблемите. Членовете на енергийната комисия са били в съгласие какво трябва да свършат и как да гласуват. Отстрани обаче това нещо изглежда като края на рекламите за лекарствата - бързо четене на листовката. Да, щеше да изглежда по-солидно, ако беше продължило 2 -3 часа, но не виждам с какво е ощетило крайния резултат толкова бързото провеждане на заседанието. Този коментар направи Георги Харизанов относно 26-секундното заседание, на което беше гласувано въвеждане на особен управител в "Лукойл", който ще осъществява държавен контрол над цялото управление и ще може да се разпорежда с активите.

ОЩЕ: Шансовете за саботаж на "Лукойл" не са малки: Експерт за бъдещето на рафинерията

"Това е още едно доказателство, че българският парламент е по-бърз от европейския. Наистина проблемът с "Луойл" трябваше бързо да се реши, но не чак толкова", коментира Светослав Маринов.

Той заяви, че "Лукойл" не е Русия, не е и Путин. "Лукойл" отдавна не е руското правителство, въпреки че санкциите са много добре прицелени и ние всички искаме да свърши войната в Украйна по-бързо, разбираме и подкрепяме тези санкции. Особеният управител в Луойл трябва да влезе и да осигури оперативното ръководство. Освен това не сме първите. Достатъчно е да внимаваме както правят в Германия, където въведоха този тип управител на своя рафинерия. Нашият проблем обаче за разлика от германския е доверието, което това заседание всъщност засили. Засилва се недоверието, че българската държава е способна да осигури този режим в "Луойл", смята Маринов.

ОЩЕ: Не знам какво гласувахме за "Лукойл", искам да видя Държавен вестник: Атанас Атанасов каза очевидното

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Харизанов смята, че най-важното е рафинерията да продължи да функционира и да може да доставя горива на българските граждани, без парите от тези продажби да отиват в централната компания в Русия и с тях да се финансират действията на фронта. "Това е. Няма нищо общо с унгарската хипотеза. Ние сме независими от руския петрол от 2024 г.", посочи той. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Лукойл Георги Харизанов Лукойл Нефтохим война Украйна санкции Русия
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес