"Проблемите тепърва започват": Харизанов сравни заседанието за "Лукойл" с реклама на лекарства

Тепърва ще има нужда от още доста заседания, тъй като започват проблемите. Членовете на енергийната комисия са били в съгласие какво трябва да свършат и как да гласуват. Отстрани обаче това нещо изглежда като края на рекламите за лекарствата - бързо четене на листовката. Да, щеше да изглежда по-солидно, ако беше продължило 2 -3 часа, но не виждам с какво е ощетило крайния резултат толкова бързото провеждане на заседанието. Този коментар направи Георги Харизанов относно 26-секундното заседание, на което беше гласувано въвеждане на особен управител в "Лукойл", който ще осъществява държавен контрол над цялото управление и ще може да се разпорежда с активите.

"Това е още едно доказателство, че българският парламент е по-бърз от европейския. Наистина проблемът с "Луойл" трябваше бързо да се реши, но не чак толкова", коментира Светослав Маринов.

Той заяви, че "Лукойл" не е Русия, не е и Путин. "Лукойл" отдавна не е руското правителство, въпреки че санкциите са много добре прицелени и ние всички искаме да свърши войната в Украйна по-бързо, разбираме и подкрепяме тези санкции. Особеният управител в Луойл трябва да влезе и да осигури оперативното ръководство. Освен това не сме първите. Достатъчно е да внимаваме както правят в Германия, където въведоха този тип управител на своя рафинерия. Нашият проблем обаче за разлика от германския е доверието, което това заседание всъщност засили. Засилва се недоверието, че българската държава е способна да осигури този режим в "Луойл", смята Маринов.

Харизанов смята, че най-важното е рафинерията да продължи да функционира и да може да доставя горива на българските граждани, без парите от тези продажби да отиват в централната компания в Русия и с тях да се финансират действията на фронта. "Това е. Няма нищо общо с унгарската хипотеза. Ние сме независими от руския петрол от 2024 г.", посочи той.