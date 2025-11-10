Какъв международен празник е на 11 ноември 2025 година?

На 11 ноември се отбелязват няколко международни празника - Деня на необвързаните, Деня за почитане на паметта на загиналите в Първата световна война, Световния ден на онлайн пазаруването, Международния ден на енергоспестяването, Световния ден на животните, загинали във война, Световния ден на оригами.

Международен празник на 11 ноември

11 ноември е Денят на необвързаните, който се чества в целия свят. Този модерен, забавен и много популярен празник се отбелязва ежегодно на 11 ноември (11.11 - символизира 4 единици необвързани хора). Той произхожда от Китай и се е превърнал от хумористична студентска традиция в глобален феномен, известен още като Singles' Day е най-големият ден за онлайн пазаруване в света.

11 ноември е и Ден на паметта на загиналите в Първата световна война. Това е международна дата, посветена на всички войници и цивилни, загинали в най-големия конфликт от началото на 20-ти век. На 11 ноември 1918 г., в 5 часа сутринта, във вагона на маршал Фердинанд Фош в Компиенската гора, Германската империя подписва акта за капитулация.

11 ноември е и Международен ден на енергоспестяването. Този ден, посветен на околната среда, има за цел да привлече вниманието към енергийната ефективност, пестенето на ресурси и опазването на околната среда. Празникът е едновременно практичен и образователен, напомняйки ни, че всеки може да окаже влияние върху планетата чрез ежедневните си навици.

11 ноември е Световният ден на онлайн пазаруването. Често се нарича Глобален ден на пазаруването, Разпродажба за Деня на необвързаните или просто Разпродажба 11.11. Това е най-големият ден за онлайн пазаруване в света – обемът на покупките на този ден надвишава Черния петък и Киберпонеделник взети заедно.

11 ноември е и Ден на паметта на животните, загинали при военни конфликти. Този ден почита всички животни, загинали или ранени по време на войни, въоръжени конфликти и военни операции. Традицията възниква във Великобритания след Първата световна война, когато хората осъзнават огромната роля, която животните играят във военните усилия, и цената на тяхното участие.

11 ноември е и Световен ден на оригами. Този празник е посветен на древното японско изкуство на сгъване на хартия оригами, което съчетава креативност, математическа прецизност и дълбока символика. Интересното е, че в Япония Денят на оригами се чества на 24 октомври, рождения ден на Запей Абе, един от най-важните популяризатори на това изкуство, но международната общност счита 11 ноември за официална дата за честване на този празник.

