Дълги аплодисменти на премиерата на "Ефектът" в София

Софийската публика посрещна "Ефектът" с пълна зала и бурни аплодисменти. Спектакълът направи своята премиера на 3 ноември, а второто му представление на 9 ноември в Сити Марк Арт Център потвърди силния интерес към постановката.

Фотограф: Гео Павлов

Световно признатата пиеса от Люси Пребъл разказва за експеримент, който се превръща в любовна история. На българската сцена "Ефектът" е с режисьор Яна Титова, а в ролите влизат Валентина Каролева, Ирмена Чичикова, Иван Бърнев и Стефан Додуров.

Отличена като най-добра британска пиеса за 2012 от Critics' Circle Theatre Awards, постановката представя историята на двама доброволци в клинично изпитание на нов антидепресант, които се влюбват и остават в съмнение дали това е истинско чувство, или просто химична реакция. История, която поставя въпроси за границите между наука и човечност, за цената на откритията и за вечната загадка на любовта.

"Ефектът" е спектакъл за любовта, човешките връзки и търсенето на автентичност в свят, белязан от разделение и дигитализация. Творческият екип приема предизвикателството да пренесе силната идея и деликатната емоционалност на пиесата в български контекст чрез езика, нагласата и сценичната атмосфера.

Валентина Каролева и Стефан Додуров, фотограф: Гео Павлов

Сюжетът е вдъхновен от реални етични въпроси, свързани с медикаментозни изпитания и неуспешни клинични тестове – например случаи, в които очакваният ефект се е объркал, или когато границата между страничен и желан ефект е размита.

Постановката у нас е с превод от Любов Костова, художник на спектакъла е Огняна Серафимова, а композитор е Калин Николов. Продуцент е Gemini Films, с подкрепата на Artvent като копродуцент и разпространител.

Дебютът на пиесата е във Великобритания през 2012 година и в нея участват Били Пайпър и Джонджо О'Нийл. За ролята си в нея Пайпър е номинирана за награда "Оливие" за "Най-добра актриса". "The Guardian" отбелязва, че постановката е "интензивна и опияняваща среща", която остро подчертава въпросите за това кои части от мозъка и тялото можем да контролираме.

Иван Бърнев и Ирмена Чичикова, фотограф: Гео Павлов

"Ефектът" ще бъде играна отново в София – на 22 ноември, както и в Пловдив – 10 ноември (датата е разпродадена), Варна – 29 ноември, Габрово – 30 ноември, Бургас – 16 декември.

Всички предстоящи дати и билети можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/efektiet

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура" по програма "Създаване 2024".