Парите от платеното паркиране да остават в кварталите: Ново предложение

Част от приходите от платеното паркиране в столицата да се насочват към Столичната община и съответните райони, в които действат синя и зелена зона. За това предложение съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров. "Предлагаме иновативен и различен модел – част от средствата, които в момента на 100% постъпват в Центъра за градска мобилност (ЦГМ), да бъдат пренасочени към Столичната община. Те ще се разпределят по направления и ще достигат до районните кметове в зоните, където е въведено платено паркиране", обясни Петров.

За какво ще си използват средствата?

Заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев обясни, че се очаква приходите от синя и зелена зона да нараснат, а част от тях ще се използват за подобряване на инфраструктурата в съответните райони. По думите му средствата ще се влагат в ремонти на паркинги, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари и улично осветление. "Идеята е хората реално да виждат резултата от парите, които плащат за паркиране", посочи Чаушев.

Той добави, че са изготвени ясни правила как ще се разходват средствата – районните администрации и голямата община ще предлагат проекти, които ще се одобряват с доклад до СОС. Ще се изготвя и ежегоден отчет за реализираните дейности.

Общинският съветник Бойко Димитров подчерта, че с новата програма се прекратява практиката приходите от паркиране да не се виждат като инвестиции по места. "От 2005 г., когато е въведено платеното паркиране, хората не виждат резултат от парите, които плащат. Сега част от средствата ще остават в районите, друга част ще се управлява от кмета на Столичната община, а трета – от ЦГМ", каза Димитров, цитиран от БТА.

Докладът е подписан от 11 общински съветници с електронни подписи, сред които е кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, съветници от групата на ПП-ДБ и шестима районни кметове.

"Размерът на средствата, които ще се преразпределят между общината и ЦГМ, все още се уточнява", обясни зам.-кметът по транспорт. Той посочи, че в момента текат разговори, но целта е основната част от приходите да отиват за инвестиции в инфраструктура и градска мобилност.

Реформата в системата за паркиране се обсъжда активно между политическите групи в СОС и ръководството на ЦГМ, обясниха общинските съветници. Очаква се докладът да бъде внесен за разглеждане на предстоящото заседание на СОС на 13 ноември.