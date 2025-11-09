Стихотворение на деня, 10 ноември, от Дамян Дамянов

"Писмо до теб"Вдигни очи ! За мен вдигни очи !Защо? Не питай ! Просто погледни ме !Помилвай ме и просто помълчи ...И ако искаш двама да мълчим.Защо ? Не питай ! Ти ще разбереш -загледай се в погледа ми влаженочите, ако можеш да четеш,очите, вместо мене ще ти кажат.В тях блести сега една сълза,а твоят смях е птичка под небето.Ръцете ти са клонки на бреза,а аз живях без сини небеса,без пролети, без цъфнали надежди.Очите ти са капчици роса,в които небесата се оглеждат.Лицето ти е цялото в светлина,косите ти горят като житата.А в моите нощи нямаше луна,затуй израснах блед сред тъмнината,затуй протягам смръзнали ръцеи жадно през очите ти надничам.През тях се вижда твоето сърцеи затуй тъй много те обичам !Дамян Дамянов