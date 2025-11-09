Любопитно:

Стихотворение на деня, 10 ноември, от Дамян Дамянов

09 ноември 2025, 21:00 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 10 ноември, от Дамян Дамянов

Съдържание:

"Писмо до теб"

Вдигни очи ! За мен вдигни очи !

Защо? Не питай ! Просто погледни ме !

Помилвай ме и просто помълчи ...

И ако искаш двама да мълчим.

Защо ? Не питай ! Ти ще разбереш -

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

загледай се в погледа ми влажен

очите, ако можеш да четеш,

очите, вместо мене ще ти кажат.

В тях блести сега една сълза,

а твоят смях е птичка под небето.

Ръцете ти са клонки на бреза,

а аз живях без сини небеса,

без пролети, без цъфнали надежди.

Очите ти са капчици роса,

в които небесата се оглеждат.

Лицето ти е цялото в светлина,

косите ти горят като житата.

А в моите нощи нямаше луна,

затуй израснах блед сред тъмнината,

затуй протягам смръзнали ръце

и жадно през очите ти надничам.

През тях се вижда твоето сърце

и затуй тъй много те обичам !

Дамян Дамянов

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия стихотворение Дамян Дамянов
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес