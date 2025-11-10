Голям скандал в Traitors: "Аз вече нямам уважение към теб!"

Играта вече не е игра, а истинска война в новия епизод на “Traitors: Игра на предатели“ този вторник от 20 часа по bTV. След „целувката на смъртта“ Глория разконспирира „предателите“ и започна да се бори. Разсъжденията на Коджабашев тръгнаха в същата посока. Владо Николов и Ева, обаче, започнаха друга, по-тиха и опасна игра, чиято цел е на последната кръгла маса да назоват предателите и да ги елиминират. В резултат, в предишния епизод, справедливостта бе погребана, а поредният праведен – Анна-Мария, прогонена от играта.

Какво ще се случи тази вечер в “Traitors: Игра на предатели“

Развоят на събитията провокира „предателите“ Мая и Бачорски да насочат вниманието си към трима души – Мирела, Коджабашев и Ева. Дуетът в сенките знае кой няма щит - Мирела, но не подозира, че Ева е тази, която си осигури още един ден в „Traitors: Игра на предатели“. Мая и Бачорски не предполагат, че ако отстранят Мирела или Глория, то това ще бъде сигурен знак за Владо Николов, че те са „предателите“ и той ще насочи действията си срещу тях. Георги Коджабашев е опасен противник за тандема - също толкова, колкото бе и Оля Малинова. Кой от тримата няма да посрещне сутринта в Имението на тайните и как това ще пренареди картите, ще стане ясно на утре вечер.

Броени дни преди финала „праведните“ се изправиха пред дилемата дали да „стрелят“ директно по предателите или да им устроят засада. Тези колебания продължават с пълна сила и стават дори още по-объркани – едните смятат, че е редно да се играе стратегически и до финала да достигнат само „сигурни и стабилни праведни“, а другите – че играта трябва да се играе по правилата и те са тук, за да гонят „предатели“. Това обаче крие своите рискове, защото разкриването на „предател“, ще има и своите последици и някой от „праведните“ да бъде „прелъстен“. Един от играчите ще обобщи положението с думите – „От кого да се защитиш, от праведните или от предателите?“. След поредното обсъждане друг от тях няма да скрие, че не е вярвал, че ще плаче в това предаване. „Това беше сценарий, който ме удари в емоциите. Не съм го очаквал.“ – споделя той пред камерите.

Напрежението между двете групи „праведни“ ще ескалира изключително много, а почти у всеки един от тях ще се породи съмнението дали е правилно да действат срещу идеята на играта. Коалициите отново ще се разбъркат и пренаредят. В истински „карнавал на страха“ ще се превърне и дневната мисия, а едно решение на Глория ще обърка плановете както на „предателите“, така и на „праведните“. Това ще провокира Бачорски да възкликне с усмивка – „Беше време да стане готино. Съгласен. Играем!“

Във вторник вечер преди официалната кръгла маса, ще се състои неофициална такава, на която двама от „праведните“ – Владо Николов и Глория ще влязат в невероятен конфликт, а единият от тях ще изрече – „Аз вече нямам уважение към теб!“. Напрежението ще се пренесе и на кръглата маса. Тя ще се превърне в кошмар, ще се „мятат ножове“, „приятели“ ще гласуват един срещу друг, а жените ще са на прицел. Емоциите ще бъдат толкова силни, че Владо ще се обърне към групата с думите – „Бих бил щастлив да гласувате за мен, за да се махна от това напрежение.“

След тежките събития Бачорски ще обобщи ситуацията с думите – „Кой каквото сам си направи, никой не може да му го направи. Играта започва сега. Голямата игра.“