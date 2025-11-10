Цената да бъде убит руски войник или да бъде унищожена руска военна техника: Украйна я показа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всеки долар, инвестиран от и за Украйна в разработка и производство на дронове, струва на Русия 101 долара загуби. Констатацията е на Украинските сили за безпилотни системи, а на нея сериозно внимание обръща в нов свой анализ австралийският о.з. генерал Мик Райън. Анализът е посветен на нивото на давани от Русия военни жертви в Украйна, както и на битката за Покровск плюс кампанията от украински въздушни удари срещу руската енергийна и петролна индустрия.
Основната информация от Украинските сили за безпилотни системи – през октомври, 2025 година, да убиеш руски войник е струвало на Украйна приблизително 784 долара. Да унищожиш руска военна техника е по-скъпо – 949 долара. Ясно е, че става въпрос за използване основно на FPV дронове и оръжия, използвани по въздуха – в тези разходи обаче не влизат заплатите на операторите на безпилотни летателни системи. През октомври, 2025 година Украйна е инвестирала в безпилотни системи 24 748 650 долара, а унищожените цели (хора и техника) на Русия са на стойност 2 498 045 500 долара!
И още – украинският президент Володимир Зеленски вече заяви, че през октомври в Украйна са убити 25 000 руски войници, но с дронове от Силите за безпилотни системи на Украйна са убити 4729 души, ранени са още 3331. Дронове обаче използват и отделни бригади, а те са други родове войски. Мик Райън очаква, че през следващите два месеца руските военни жертви ще се увеличат още повече, заради безумния руски натиск да бъде превзет Покровск, но той подчертава – Украйна убива достатъчно руски войници, за да гарантира, че Русия не може да спечели тази война, но не убива достатъчно руски войници, за да убеди руският диктатор Владимир Путин в погрешността на стратегията му. Стратегията на Путин е отдавна известна – имаме повече ресурси от Украйна, можем бавно и постепенно да я задушим чрез постоянен, макар и труден и минимален напредък.
During October 2025, the Unmanned Systems Forces grouping continued to carry out assigned missions on key sectors of the front.— 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) November 6, 2025
In total, 26,067 unique enemy targets were struck, including:
• 8,060 enemy personnel, of whom 4,729 were killed. The share of the Unmanned Systems… pic.twitter.com/Q35uEvBTx8
Специално обаче за руската бронирана техника, в подобен технически доклад, известният руски експерт във военната сфера Виктор Мураховски констатира, че Русия се сблъсква с непреодолими технически трудности при внедряване на работеща антидрон система за своите танкове и БТР-и (Arena-M APS). Последният етап на разработка е насочен към разширяване обхвата на целите, които системата е способна да засече и неутрализира, в т.ч. малки дронове. Мураховски казва, че инженерите са срещнали фундаментален проблем с начина на работа на радара на системата – той заявява, че радарът на APS не е способен да различи малки въздушни обекти от наземен шум, защото тези въздушни обекти имат и много ниска скорост, освен това се движат близо до земята, казва изданието Frontline Monitor.
Иначе Зеленски даде поредно интервю за западна медия и в него подчерта, че Украйна иска 27 ПВО ракетни системи Patriot (“Пейтриът“). Докато обаче те бъдат произведени, Киев иска да наеме наличните такива системи от Европа, а след като новите бъдат готови, те да идат в Европа. Украинският президент коментира и, че Путин може да отвори нов фронт в Европа, защото скоро ще осъзнае безизходицата, в която е влязъл в Украйна – Още: Зеленски дава интервю за The Guardian, но токът спира (ВИДЕО)
Що се отнася до ракети, но не ПВО, британският вестник The Independent публикува материал, в който похвали новите украински ракети "Фламинго". Според материала, "Фламинго" е по-добра от "Томахоук" в определени параметри – има обхват до 3000 километра, с около 500 повече от американската ракета, а бойната ѝ глава е 1100 килограма т.е. двойно повече от "Томахоук". Въпреки това, американската ракета е известна със способността да лети много ниско, има такива характеристики, че е трудна за улавяне от радари – докато при "Фламинго" това все още е въпросителна. Украинската ракета обаче изглежда е малко по-бърза – 900 км/ч спрямо 885 за "Томахоук", като украинското оръжие използва модернизиран турбовитлов двигател, проектиран във времената на СССР.
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Хвърляне напред на пушечно месо за сметка на по-малък брой FPV дронове и артилерийски снаряди – това е картината на бойните действия в Украйна за 9 ноември съгласно данните от сутрешната сводка на украинския генщаб. Общо са станали 265 бойни сблъсъка, с 69 повече спрямо 8 ноември. Това обаче не е рекорд – има поне две по-високи числа, рекордът засега е 292 бойни сблъсъка, от средата на декември, 2024 година, а в края на миналата седмица имаше 276 бойни сблъсъка за 24 часа. Руснаците са хвърлили 104 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 22 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 13 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3469 изстреляни снаряда, като това е с около 1500 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 2452 FPV дрона, което е с около 2800 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
Пак най-много руски пехотни атаки са регистрирани в Покровското направление – 97 са спрени през последното денонощие съгласно информацията на украинския генщаб. Още 27 са отблъснати в съседното от юг Олександриевско направление. 29 са станали от североизток, в направлението от Торецк към Константиновка. 26 руски пехотни атаки са извършени в северната част на Харковска област, при Вовчанск (тук специално украинският военен телеграм канал „Офицер“ изразява опасение, че градът ще падне, защото руснаците натрупват сили по фланговете), а още 13 са станали на северозапад, в граничния район на област Суми и Курска област. 20 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а 13 – в съседното от юг на Лиманското Славянско направление. 13 руски пехотни атаки е имало и в Запорожка област, в направлението към Гуляйполе, което вероятно скоро ще се окаже много гореща точка.
В своята оценка в дневния си анализ, ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) сочи, че все още в Покровск руснаците не могат да завършат по-мащабно обкръжение, а извършват мисии с малки щурмови групи в опит да разширят зоната си на контрол и с тактика, която подробно описа украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Друга основна руска цел – да бъдат задушени всички украински логистични линии, които поддържат украинската отбрана в Покровск и Мирноград. Основният коридор минава северозападно от агломерацията Покровск – Мирноград, точно там специалните части на Главното разузнавателно управление преди вече около седмица бяха хвърлени и успяха да осигурят позиции, с които да защитават коридора, чиято главна входна точка е районът на село Родинско. Ясно е, че руската армия има по-твърд и силен контрол в южната част на Покровск, навсякъде другаде става въпрос за сива зона, но редица руски военнопропагандни канали твърдят, че руската армия разчиства микрорайона "Динас" в източната част на Покровск – Още: Покровск е все повече имиджов залог. Отговор как Русия се справя с най-силното украинско оръжие - FPV дроновете (ОБЗОР – ВИДЕО)
Ukrainian drone operators on the Pokrovsk front destroyed five vehicles, a quad bike and a ground robot, and killed two Russian occupiers. pic.twitter.com/Mc98BDcoqo— WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2025
Популярният украински телеграм канал Deep State вече коментира, че докато при Покровск още няма заплаха за обкръжение и предвид действията на руската армия това едва ли ще стане скоро, то Мирноград е под заплаха от оперативно обкръжение – с вземане под руски контрол на всички логистични маршрути, независимо дали контролът ще е защото руски войници са стигнали до дадена точка, или защото руската армия може да я обстрелва с артилерия и дронове така, че нищо да не може да мине. Основната линия на руската атака към Мирноград е в посока източните покрайнини засега – руските сили опитват да настъпят от Новоикономично-Николаевка-Миролюбивка-Козацко. Deep State смята, че съвсем скоро без логистика украинските части, които защитават Мирноград, ще бъдат поставени в невъзможно положение (КАРТА).
На североизток, при Константиновка има данни, че руснаците установяват позиции в югоизточните предградия. Там засега интензивността на боевете е далеч от тази в Покровск, все още има украински позиции и по-на изток от града, в някои от селата там, което пречи на руската армия да атакува Константиновка така, както прави с Покровск и Мирноград (КАРТА).
FPV drone footage shows three Russian FAB-500 bombs striking an apartment building in Kostiantynivka, Donetsk region. pic.twitter.com/qV1LUdnekC— WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2025
Що се отнася до Купянск, където Путин се похвали, че украинците били обкръжени – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пише, че боевете там са тежки и че украинците контраатакуват в северозападните покрайнини на града, докато за действията на руските сили имало „откъслечна информация“ за настъпление в източната част на Купянск. Имало обаче и украински плацдарм през река Оскол, по линията Купянск – Узловой и руснаците се мъчели да го елиминират – все данни, които показват, че казаното от Путин не кореспондира с реалността. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов обаче пише в канала си в Телеграм, че логистиката от Купянск на юг към Лиман е много затруднена, като предупреждава, че скоро за тези проблеми на украинците ще почне да се говори много – Още: Да пратим журналисти при обкръжените украинци: Путин се изпусна каква провокация подготвя
Тази нощ Русия е изстреляла две свръхзвукови ракети "Кинжал", 5 зенитни ракети С-300/С-400 и 67 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки по цели в Украйна, казват украинските ВВС. Според "Два майора", "Кинжал"-ите са били изстреляни по военното летище "Староконстантинов" - ако е вярно, това е пореден такъв руски обстрел, но предвид, че те продължават и продължават, явно руската армия не може да неутрализира обекта за постоянно. Украинските ВВС казват, че са свалени 52 дрона, има удари на 9 места в Украйна от общо 15 дрона – няма и дума за ракетите, информацията за тях се изяснявала. А вчера стана ясно, че Русия е успяла да порази и първата голяма централа за биомаса на Украйна: енергийната независимост започва с местните ресурси. – Още: Удар и взрив в руското пристанище Туапсе: Изглежда е поразен кораб (ВИДЕО)