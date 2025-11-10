Любопитно:

Отново спад в броя на обявите за работа

10 ноември 2025, 14:10 часа 461 прочитания 0 коментара
Броят на обявите за работа в България през месец октомври е намалял със 7 процента спрямо септември. Това показва месечният анализ на компанията за търсене и намиране на работа JobTiger. Данните сочат, че през изминалия месец са публикувани с 3105 по-малко предложения за работа. На годишна база обявите за работа също са намалели - броят им е с 2 процента по-нисък в сравнение с октомври 2024 година.

По сектори

Анализът показва, че спадът в търсенето на кадри се наблюдава основно в сезонно зависими сектори като "Строителство", където предложенията са намалели с 1546 (38 процента спад), "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 855 по-малко обяви (16 процента спад) и "Логистика и транспорт" - с 445 по-малко предложения (9 процента спад). Намаление от 1 процент се отчита и при обявите в сектор "Информационни технологии".

Данните показват, че въпреки понижението дяловото разпределение по сектори остава без съществени промени. Най-голям дял продължава да държи секторът "Търговия и продажби" - 24 процента от всички обяви. Следват "Производство" с 21 процента, "Хотелиерство и ресторантьорство" с 15 процента, "Административни и обслужващи дейности" с 11 процента, "Логистика и транспорт" с 10 процента, "Счетоводство, одит и финанси" с 8 процента, "Строителство" и "Информационни технологии" с по 6 процента, "Здравеопазване и фармация" с 5 процента, "Маркетинг и реклама" с 3 процента и "Изкуство" с 1 процент.

 

Делът на дистанционните позиции през октомври остава стабилен - 9 процента от всички обяви. Въпреки това се отчита 7-процентов спад в броя на предложенията за работа от вкъщи спрямо септември, или около 3100 по-малко обяви.

По градове 

По отношение на териториалното разпределение София продължава да концентрира най-голям дял от обявите - 39 процента, следвана от Пловдив с 9 процента.

В останалите големи градове делът остава стабилен: Варна - 6 процента, Бургас - 3 процента, Русе - 3 процента и Стара Загора - 2 процента.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
работа обяви за работа кариери
