"Прекратете гладната стачка": Вучич към стачкуващата майка на жертва в Нови Сад

10 ноември 2025, 14:13 часа 302 прочитания 0 коментара
Сръбският президент Александър Вучич призова Диана Хърка, майката на една от 16-те жертви на инцидента в северния сръбски град Нови Сад, и депутата от Сръбската прогресивна партия Углеша Мърдич да прекратят гладните си стачки. "Помолих ги да прекратят гладната стачка и поканих г-жа Хърка в президентството за среща… и се надявам, че ще вземат решение да прекратят стачката", написа Вучич в профила си в Инстаграм и уточни, че е разговарял с двамата по телефона.

Една година след трагедията

Диана Хърка няма намерение да се откаже и ще продължи стачката си докато институциите не започнат да си вършат работата, предаде регионалната телевизия Ен1. Тя започна да гладува на 2 ноември защото, както каза тогава, една година след срутването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад, където 16 души загинаха, а един бе тежко ранен, няма осъдени, а делото дори не е започнало.

Депутатът от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Углеша Мърдич започна гладна стачка на 31 октомври и също отказва да я прекрати докато прокуратурата не вземе под внимание доказателствата, които той й е предоставил по разследването на трагедията в Нови Сад, свързани с висши служители в дружеството "Инфраструктура на сръбските железници".

Днес сутринта гладна стачка обяви и Миломир Ячимович - собственикът на автобуса, с който Диана Хърка бе превозена на 2 ноември от Нови Сад до Белград. Якимович стачкува, защото иска да му бъдат отменени глобите за нарушаване на обществения ред и неправилно паркиране. Полицията също така е иззела всички автобуси, собственост на Якимович, и ги проверява.

Якимович е разположил палатката си в Нови Сад пред сградата на правителството в автономната сръбска област Войводина. Той обяви, че към стачката му ще се присъедини и неговият 16-годишен син.

През последните месеци Якимович превозваше безплатно граждани и студенти до антиправителствените протести в цяла Сърбия.

От година Сърбия е обхваната от антиправителствени демонстрации, начело на които застанаха студенти. Протестите започнаха, след като бетонната козирка на гарата в Нови Сад се срути на 1 ноември миналата година след ремонт, причинявайки смъртта на 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

